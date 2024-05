Microsoft annonce un investissement colossal dans ce domaine

Photo Unsplash

Microsoft, le géant de la technologie, s’engage dans un ambitieux projet en Malaisie, annonçant un investissement colossal de 2,05 milliards d’euros dans le développement de l’intelligence artificielle (IA) et du cloud. Cette initiative vise à catalyser la transformation numérique du pays, marquant ainsi l’investissement le plus important de Microsoft en Malaisie depuis ses 32 années de présence sur le territoire.

L’annonce a été faite par Satya Nadella, le directeur général de Microsoft, lors d’une déclaration officielle à Kuala Lumpur. Dans cette déclaration, Nadella souligne l’engagement de Microsoft à soutenir la transition vers une économie numérique en Malaisie, assurant que les bénéfices de cette transformation profiteront à l’ensemble de la population malaisienne.

Cet investissement massif sera consacré à la construction d’une infrastructure de pointe en IA et en cloud, avec la création d’un centre d’excellence dédié à l’IA. De plus, Microsoft s’engage à fournir une formation en IA à pas moins de 200 000 Malaisiens, renforçant ainsi les compétences locales dans ce domaine en plein essor.

Satya Nadella a souligné l’importance de doter la Malaisie d’une infrastructure technologique de classe mondiale, non seulement pour répondre aux besoins nationaux, mais aussi pour favoriser l’innovation à l’échelle mondiale et régionale. Cette vision ambitieuse positionne la Malaisie comme un acteur majeur dans le domaine de la technologie émergente, ouvrant de nouvelles opportunités pour les entreprises, les développeurs et les startups du pays.

Microsoft, qui a débuté ses opérations en Malaisie en 1992, emploie déjà plus de 200 personnes dans le pays, principalement à Kuala Lumpur et dans l’État de Penang. Cet investissement majeur devrait renforcer davantage la présence et l’impact de l’entreprise dans la région, stimulant ainsi la croissance économique et l’innovation technologique en Malaisie.

Cette annonce intervient dans le cadre d’une série d’initiatives de Microsoft en Asie du Sud-Est, démontrant son engagement envers la région. En effet, quelques jours auparavant, Satya Nadella avait annoncé un investissement d’1,6 milliard d’euros en Indonésie dans les domaines de l’IA et du cloud computing, témoignant ainsi de l’importance stratégique de cette région pour Microsoft.

L’IA est reconnue comme un moteur clé de la croissance économique en Asie du Sud-Est, avec des projections indiquant qu’elle contribuera à hauteur de 1000 milliards de dollars au PIB de la région d’ici 2030. La Malaisie, bénéficiant de cet investissement majeur de Microsoft, devrait jouer un rôle significatif dans cette expansion, consolidant ainsi sa position en tant que pôle technologique régional.