Moqué par Elon Musk, ce groupe chinois prend sa revanche

Elon Musk (Justin Sullivan/Getty Images)

Elon Musk, figure emblématique de l’innovation technologique, dirige plusieurs entreprises qui redéfinissent les industries dans lesquelles elles opèrent. Parmi elles, Tesla Inc. se distingue en ayant bouleversé le secteur automobile avec ses véhicules électriques (VE), dominant rapidement le marché grâce à des innovations audacieuses et une production à grande échelle. Malgré une concurrence croissante, Tesla a maintenu une longueur d’avance jusqu’à récemment, lorsque BYD, un constructeur automobile chinois autrefois raillé par Musk, l’a surpassé en termes de ventes mondiales de VE.

BYD, initialement moqué par Musk lors d’une interview en 2011 pour Bloomberg où il questionnait la qualité et l’attrait de leurs produits, a réalisé des progrès significatifs. La société a non seulement rattrapé Tesla en fin d’année dernière mais elle a également lancé un défi à Toyota en dévoilant une nouvelle motorisation hybride. Ce système innovant promet une autonomie permettant de parcourir jusqu’à 1 300 miles (environ 2 092 kilomètres) sans recharger, soit bien au-delà de la portée des autres hybrides disponibles sur le marché.

Publicité

L’annonce de BYD a provoqué une hausse de plus de 5 % de ses actions à la bourse de Hong Kong. Ce bond illustre la confiance renouvelée des investisseurs dans le potentiel de BYD de transformer le paysage automobile global. En effet, BYD ne se contente pas de produire des VE ; elle s’attaque également au marché des véhicules hybrides, un segment jusqu’à présent dominé par des géants comme Toyota.

Ce renversement de situation est d’autant plus remarquable que la Chine est devenue le plus grand marché automobile du monde, et BYD y a détrôné des concurrents établis tels que Volkswagen. De plus, les véhicules BYD se distinguent par leur prix abordable, les modèles équipés du nouveau groupe motopropulseur étant proposés à partir de 14 000 dollars, un prix bien inférieur à celui des hybrides leaders sur le marché américain, tels que la Toyota Prius.

Cette évolution de BYD, passant de producteur de « tacots » à marque puissante sur la scène mondiale, a surpris beaucoup de ses sceptiques, y compris Musk. Il a dû reconnaître en janvier dernier lors d’une conférence sur les résultats de Tesla que les fabricants chinois de VE pourraient « anéantir la plupart des autres constructeurs automobiles dans le monde » si des barrières commerciales plus strictes n’étaient pas mises en place.

En somme, l’ascension de BYD symbolise non seulement un changement de garde dans l’industrie automobile mais aussi une revanche éclatante sur ceux qui ont douté de son potentiel. Alors que les véhicules électriques peinent encore à s’imposer aux États-Unis en raison d’une infrastructure de recharge insuffisante, BYD prouve que les hybrides peuvent encore jouer un rôle crucial dans la transition énergétique, en attendant que le futur tout électrique devienne une réalité accessible à tous.