Armement: en Europe, une arme unique au monde en conception

Photo : DR

Dans le domaine de l’armement, l’innovation est une constante. Récemment, une avancée technologique majeure a captivé l’attention du monde entier : le développement d’un canon électromagnétique. Cette arme, fruit d’une collaboration entre la France, l’Allemagne et désormais le Japon, promet de révolutionner les systèmes d’artillerie actuels.

Contrairement aux canons conventionnels, le canon électromagnétique utilise une méthode révolutionnaire pour propulser ses projectiles. Au lieu de recourir à des explosifs, il exploite la force magnétique pour accélérer les obus à des vitesses impressionnantes, jusqu’à atteindre Mach 5. Cette technique permettrait d’expédier un obus sur des distances jusqu’à cinq fois supérieures à celles des systèmes d’artillerie actuels, et ce, à un coût nettement moindre.

Publicité

Le principe de fonctionnement est simple en théorie, mais sa mise en pratique nécessite de relever plusieurs défis technologiques. La conception d’un tel canon exige de résoudre des contraintes mécaniques, des problèmes liés aux matériaux utilisés et à l’alimentation en énergie, entre autres défis. Cependant, malgré ces obstacles, les progrès réalisés sont remarquables.

L‘Union européenne, par le biais de son Programme de recherches Action préparatoire sur la recherche en matière de défense (PADR), s’est engagée dans ce projet ambitieux. L’Institut de recherches franco-allemand de Saint-Louis (ISL) a été désigné pour coordonner le projet PILUM (Projectiles for Increased Long-range effects Using ElectroMagnetic railgun), une initiative qui vise à explorer les possibilités offertes par les armes électromagnétiques.

L’ISL dispose d’installations uniques en Europe, dont plusieurs démonstrateurs en laboratoire. Ces équipements, tels que le canon NGL-60 (New Generation Launcher) et le canon RAFIRA (RApid FIre RAilgun), sont à la pointe de la technologie et témoignent de l’avancée significative dans ce domaine.

Parallèlement, le Japon, conscient des avantages potentiels de cette technologie, s’est associé à l’effort européen. L’Agence japonaise dédiée aux acquisitions, à la technologie et à la logistique (ATLA) a développé son propre canon électromagnétique et a récemment réalisé un essai de tir depuis un navire de la Force maritime d’autodéfense japonaise. Cette initiative marque une étape importante dans la coopération internationale en matière de défense.

Publicité

Outre le Japon, d’autres pays s’intéressent de près à cette technologie émergente. Les États-Unis ont également investi dans la recherche sur les armes électromagnétiques, bien que leur projet ait connu des difficultés financières. Cependant, les progrès réalisés dans ce domaine suscitent un intérêt croissant à l’échelle mondiale.