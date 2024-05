MTN Bénin donne tout pour un meilleur réseau à Ouidah

Photo: DR

Dans la matinée de ce vendredi 10 mai 2024, le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin a procédé au lancement du programme « Réseau Tchékééé ». La commune de Ouidah a été choisie pour le lancement de cette initiative dont l’objectif est de procéder à la modernisation de tout le réseau. La cérémonie a enregistré la présence effective de la Directrice Générale de MTN Bénin, Uche Ofodilé, du Maire de la Commune de Ouidah, Christian Houétchénou, du représentant de la Ministre de l’Économie Numérique ainsi que des têtes couronnées de la cité historique de Ouidah.

Le réseau de téléphonie MTN Bénin est sur le point d’améliorer la qualité de ses services dans tout le Bénin. Mais, les fils et filles de Ouidah seront les premiers à bénéficier de ce projet innovant lancé ce vendredi. De façon plus pratique, le projet consiste à remplacer tous les équipements de MTN Bénin en des équipements de nouvelle génération et avec de nouvelles technologies. Il s’agira par la suite d’augmenter la capacité dans les zones où le trafic a connu une certaine augmentation. Enfin, il sera question lors de ce programme de procéder à des déploiements dans les nouvelles localités qui sont restées jusqu’ici sans réseau.

Tout ceci permettra selon les responsables de MTN Bénin de lancer dans les prochains jours la connectivité 5G afin de donner le très haut débit au Bénin à commencer par Ouidah. Au cours de la cérémonie de lancement, la directrice de MTN Bénin, Uche Ofodilé a exprimé toute sa gratitude à l’endroit des partenaires de sa société. Ce fut également le moment pour elle de revenir sur les raisons ayant motivé le choix de Ouidah.

« Nous avons décidé de procéder au lancement du programme à Ouidah pour accompagner et faire partie de la transformation extraordinaire qui s’opère sous nos yeux. Cette ville, chargée d’histoire et de culture, connaît désormais une métamorphose profonde, tant au niveau de ses infrastructures routières que de ses hébergements hôteliers. Ces changements ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat d’un engagement sans faille envers le développement et la promotion de notre patrimoine », a déclaré la directrice de MTN Bénin. Elle estime que, le programme « Réseau Tchékééé » vient alors parachever cette grande transformation, en connectant les différents éléments de la ville et en facilitant l’accès à ses trésors cachés.

De son côté, la première autorité de la ville de Ouidah a exprimé une grande gratitude à l’endroit des responsables de MTN Bénin pour le choix de son territoire pour le lancement du programme. Pour le maire Christian Houétchénou, c’est un honneur pour lui d’être au cœur de cette initiative qui aura un impact significatif sur la vie de ses populations. « Ce programme de modernisation du réseau ouvre de nouvelles portes et offre d’innombrables possibilités. Il nous permettra de bénéficier pleinement des avantages d’un monde moderne et connecté, en garantissant un accès accru aux services publics et en nous permettant de communiquer en toute liberté avec nos proches. C’est une étape cruciale vers la construction d’une société plus inclusive et prospère pour tous », a noté particulièrement le patron de l’hôtel de ville de Ouidah. Il a par la suite exhorté toute la population à accompagner MTN Bénin dans la réalisation de ce programme ambitieux.