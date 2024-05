Nicki Minaj brièvement arrêtée pour possession de drogue douce

Ph : Evan Agostini/Invision/AP

Nicki Minaj, figure incontournable du rap mondial, connue pour ses tubes comme « Super Bass » et « Starships« , et pour son style flamboyant et audacieux, a été récemment au cœur d’une controverse. Âgée de 41 ans, l’artiste américaine a été arrêtée brièvement pour possession de marijuana à l’aéroport Schiphol d’Amsterdam alors qu’elle s’apprêtait à s’envoler pour Manchester, en Angleterre, pour la suite de sa tournée Pink Friday 2.

L’incident s’est produit lors d’une vérification aléatoire des bagages par la sécurité de l’aéroport. Des pré-roulés de marijuana auraient été découverts dans les bagages de Minaj. Suite à cet événement, la Marechaussee Royale néerlandaise a interpellé la rappeuse, suspectée de transporter ces drogues douces hors du pays. Après consultation avec les procureurs publics, une amende a été imposée à Minaj, qui a ensuite été libérée.

Réagissant à son arrestation, Minaj a exprimé sa frustration sur les réseaux sociaux, affirmant que l’incident était une tentative de sabotage de sa tournée. Selon elle, ses bagages auraient été manipulés avant qu’elle puisse les vérifier, ce qui, à ses yeux, constitue une entrave délibérée à ses engagements professionnels. Elle a également allégué que ses anciens gestionnaires auraient profité financièrement de ses déplacements en gonflant les coûts.

À cause de cette mésaventure, le concert de Nicki Minaj prévu à Co-Op Live à Manchester a été reporté. Le personnel de la salle a expliqué que, malgré tous les efforts de l’artiste pour maintenir le spectacle, les événements de la journée ont rendu sa tenue impossible.