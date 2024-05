Niger: des entreprises maghrébines en mission économique

Photo de James Baltz sur Unsplash

La scène économique en Afrique de l’Ouest est en pleine ébullition alors que plus de 30 entreprises tunisiennes ont entamé une mission économique de grande envergure dans la capitale nigérienne, Niamey. Organisée du 4 au 9 mai 2024, cette initiative conjointe entre la Chambre syndicale des conseillers à l’exportation de l’UTICA et le Ministère du Commerce et de l’Industrie du Niger vise à explorer de nouveaux horizons commerciaux et à renforcer les liens économiques entre la Tunisie et le Niger.

Riadh Aziz, président de la Chambre syndicale des conseillers à l’exportation, a souligné la diversité des secteurs représentés par les entreprises participantes. De l’agriculture à l’énergie, en passant par la finance, les assurances, les communications, la pharmaceutique, les services médicaux, la numérisation, l’éducation supérieure et les travaux publics, cette délégation tunisienne est résolument déterminée à explorer toutes les possibilités de coopération économique.

Au cœur de cette mission réside l’objectif de renforcer les échanges commerciaux bilatéraux. Il s’agit non seulement d’accroître la présence des produits tunisiens sur le marché nigérien, mais également d’ouvrir de nouvelles voies pour les produits nigériens vers la Tunisie. En favorisant un échange mutuellement bénéfique, les deux pays cherchent à stimuler leurs économies respectives.

Un accent particulier est mis sur le potentiel agricole du Niger. Avec ses vastes étendues de terres arables et ses ressources hydrauliques considérables, le Niger détient un avantage concurrentiel dans des secteurs clés tels que l’élevage, les produits agricoles de base tels que l’oignon, le sésame, le cacao, la gomme arabique et le poivre. Cette mission économique vise à capitaliser sur ces atouts en intégrant les chaînes de valeur agricoles entre les deux pays.

Pendant cette rencontre, les entrepreneurs tunisiens et nigériens se pencheront sur les opportunités d’investissement et les partenariats potentiels. L’objectif est de catalyser un flux d’investissements tunisiens vers Niamey, capitalisant ainsi sur les vastes ressources naturelles du Niger, notamment ses terres arables, ses ressources en eau souterraine et ses zones pastorales.

Le Niger offre également un terrain propice à l’exploration dans divers secteurs, notamment l’agriculture, l’élevage, l’exploitation minière, le pétrole et l’énergie. Ces domaines présentent des opportunités lucratives pour les entreprises tunisiennes désireuses de diversifier leurs activités et de s’implanter dans de nouveaux marchés.