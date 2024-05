Nigeria : Davido fait une déclaration qui inquiète ses fans

Photo DR

Davido, de son vrai nom David Adeleke, est l’une des figures emblématiques de la musique nigériane contemporaine. Né à Atlanta, aux États-Unis, et élevé à Lagos, il s’est fait connaître en 2011 avec son single « Dami Duro« , qui a connu un succès retentissant. Depuis, Davido a gravi les échelons de l’industrie musicale avec une série de hits tels que « Fall » et « If », consolidant sa position avec des collaborations internationales et plusieurs récompenses prestigieuses. Son style mêlant Afrobeat et musique pop lui a valu une renommée mondiale, faisant de lui une véritable icône culturelle en Afrique et au-delà.

Récemment, Davido a laissé entendre qu’il pourrait ne plus produire d’albums après le prochain, suscitant des inquiétudes parmi ses fans. Cette déclaration a été faite dans un contexte de tensions, après la diffusion de ses photos et vidéos modifiées par certains blogs. Davido a exprimé son exaspération face aux attaques constantes dont il est l’objet, insinuant que certains de ses collègues souhaiteraient le voir quitter l’industrie musicale. « Après le prochain album, je n’en ferai plus. Ainsi, vous aurez la paix, » a-t-il écrit sur son compte X, révélant une fatigue palpable face aux conflits incessants.

Ce climat de tension s’inscrit dans une série de disputes en ligne, notamment avec son collègue Ayodeji Balogun, plus connu sous le nom de Wizkid. Davido a affirmé que depuis son entrée sur la scène musicale, beaucoup de ses pairs n’ont pas connu la tranquillité d’esprit. Cette rivalité, bien que courante dans l’industrie, semble peser lourdement sur le chanteur, l’amenant à envisager une pause définitive après la sortie de son prochain projet.

Par ailleurs, Davido vient de sortir le clip de « Kante« , en collaboration avec la talentueuse chanteuse Fave, extrait de son album « Timeless » sorti en mars 2023. Il a annoncé que cette vidéo marquerait la fin de l’ère « Timeless », un album qui a reçu des éloges et une nomination aux Grammy Awards. Cette annonce laisse ses admirateurs dans l’expectative quant à l’avenir de sa carrière, ajoutant une couche d’incertitude à son futur dans l’industrie musicale.