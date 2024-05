Nucléaire : l’avertissement inquiétant de l’AIEA 

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a confirmé que, de plus en plus, étaient observés des vols de matières nucléaires. Face à cette recrudescence, celle-ci a tenu à mettre en alerte, invitant les pays utilisant l’énergie nucléaire pour produire une électricité décarbonée, notamment, de tout mettre en place pour que ce genre de situation ne se répète pas davantage.

Uranium, plutonium ou encore thorium… L’AIEA craint que ces matières nucléaires et radioactives ne tombent en fait entre de mauvaises mains. Une situation qui pourrait vite devenir dommageable pour les populations civiles, notamment à l’heure où de vives tensions géopolitiques internationales se font ressentir un peu partout à travers la planète, avec plusieurs “blocs” qui s’opposent.

Publicité

L’AIEA fait part de ses craintes

Problème, de plus en plus l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) voit ce genre d’incident avoir lieu. De fait, celle-ci a appelé à ce qu’absolument tous les pays concernés par l’énergie nucléaire, mettent en place des contrôles beaucoup plus strictes en la matière, afin d’assurer la pleine et totale sécurité des lieux, de façon à réduire, voire à éliminer totalement, les risques.

En quelques années, ce type de pratique a effectivement explosé. Depuis 1993, ce sont 4.243 incidents qui ont été remontés. Un peu moins de 10% (350 au total) concernent des soupçons d’activité malveillante, en lien notamment avec un éventuel trafic, ou de la contrebande. Des vols qui, généralement, ont d’ailleurs lieu à l’occasion du transport de marchandise ou d’éléments radioactifs.

Des craintes d’actions plus dramatiques encore

Le pire qui pourrait se produire, est le développement d’une “bombe sale”. En effet, si des terroristes venaient à récupérer ce type de matière, ils pourraient profiter de l’occasion pour créer un engin explosif radioactif, ce qui pourrait causer certaines des pertes humaines, mais des problèmes à bien plus long terme, allant même jusqu’à semer le chaos, surtout dans les régions les plus densément peuplées.