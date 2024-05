ONU : les Palestiniens reçoivent un soutien massif, Israël en colère

Lev Radin/PACIFIC PRESS/SIPA / SIPA

Vendredi 10 mai, une décision de l’Assemblée générale de l’ONU a suscité une vive réaction d’Israël, qui s’est opposé à l’idée de voir les Palestiniens devenir membres à part entière de l’organisation. La proposition, présentée par les Émirats arabes unis, a été adoptée par une large majorité, avec 143 voix pour, 9 contre et 25 abstentions. Cette résolution reconnaît que la Palestine remplit les critères nécessaires pour une adhésion et demande au Conseil de sécurité de reconsidérer leur cas avec bienveillance.

La réaction d’Israël a été particulièrement virulente. L’ambassadeur israélien, Gilad Erdan, a vivement critiqué l’adoption de la résolution, accusant l’ONU de conférer des droits d’État à une entité qu’il considère partiellement contrôlée par des groupes terroristes. Il a dramatisé son intervention en déchiquetant une copie de la Charte de l’ONU, symbolisant son désaccord avec la décision de l’Assemblée. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a également dénoncé ce vote, affirmant qu’il « récompense les meurtriers et les violeurs du Hamas » et qu’il « sape les efforts pour libérer les otages » enlevés par le mouvement islamiste.

Riyad Mansour, l’ambassadeur palestinien à l’ONU, s’est exprimé avec émotion à la tribune, soulignant l’importance historique de cette résolution pour son peuple, tout en rappelant que le statut actuel de la Palestine comme État observateur non membre ne rend pas justice à ses aspirations. Depuis 2012, cette condition permet aux Palestiniens de participer à certaines activités de l’ONU, mais sans droit de vote. Les efforts pour une adhésion pleine et entière ont été réactivés suite au conflit récent à Gaza.

La résolution accorde, de manière exceptionnelle, des droits et privilèges supplémentaires aux Palestiniens pour la 79ᵉ session de l’Assemblée qui débutera en septembre. Parmi ces droits figure la possibilité pour la Palestine de soumettre directement des propositions et des amendements, une capacité jusqu’alors réservée aux membres à part entière.

La position des États-Unis reste ferme, avec un veto posé par leur représentation au Conseil de sécurité le 18 avril, et un vote contre la résolution. Les autorités américaines maintiennent que seul un accord bilatéral entre Palestiniens et Israéliens peut aboutir à une reconnaissance pleine et entière, et que les démarches unilatérales ne favorisent pas la paix durable ni une solution à deux États.

La réaction d’Israël illustre la complexité des discussions autour du statut de la Palestine à l’ONU, reflet d’un conflit plus large qui continue de diviser la communauté internationale. Pendant ce temps, les Palestiniens célèbrent ce qu’ils considèrent comme un pas vers la reconnaissance de leurs droits, malgré les obstacles qui demeurent sur leur chemin vers une pleine adhésion à l’Organisation des Nations Unies.