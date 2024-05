Or en Afrique : 1 million d’onces pour cette mine

Photo Bloomberg

Le Burkina Faso continue de renforcer sa position sur la carte mondiale de l’exploitation aurifère. Le pays des Hommes Intègres collabore avec diverses sociétés minières pour exploiter ses immenses gisements d’or. Parmi les firmes internationales qui opèrent au Burkina, il ya la société canadienne Fortuna Silver Mines. Présente dans le pays depuis plusieurs années, cette entreprise dynamise le secteur aurifère burkinabè et exploite notamment la mine d’or de Yaramoko, l’une des plus prolifiques du pays.

Dans un récent communiqué, Fortuna Silver Mines a annoncé que depuis le début de la production le 16 mai 2016, la mine de Yaramoko a livré un million d’onces d’or, environ 28 tonnes. Cette performance témoigne non seulement du potentiel minier du Burkina, mais aussi de l’expertise et de l’efficacité des opérations de Fortuna Silver Mines.

Cependant, selon le plan minier actuel, la mine de Yaramoko n’a plus qu’une durée de vie de deux ans. À la date du 31 décembre 2023, les réserves minérales restantes sont estimées à 219 000 onces, avec des ressources minérales supplémentaires de 61 000 onces. Pour prolonger la durée de vie de la mine et accroître sa production en 2024, Fortuna Silver Mines a prévu un budget d’exploration de 6,1 millions de dollars.

Cet investissement vise à découvrir de nouvelles réserves et à optimiser l’exploitation des gisements existants. En allouant des ressources significatives à l’exploration, la société espère prolonger la durée de vie de la mine au-delà des deux années prévues et ainsi maintenir sa contribution à l’économie burkinabè.

L’apport de Fortuna Silver Mines au Burkina Faso ne se limite pas à l’exploitation aurifère. La société joue également un rôle clé dans le développement local, en créant des emplois et en soutenant des initiatives communautaires. Cette approche intégrée contribue à renforcer les liens entre la société et les communautés locales, tout en assurant une exploitation responsable et durable des ressources minérales du pays.

Le succès de la mine de Yaramoko souligne le vaste potentiel aurifère du Burkina Faso. Le pays, riche en gisements aurifères, attire de plus en plus d’investissements étrangers dans le secteur minier. Les autorités burkinabè, conscientes de cette richesse, travaillent en étroite collaboration avec les entreprises minières pour développer le secteur de manière durable et maximiser les retombées économiques pour le pays.