Pétrole et Gaz au Maghreb: un groupe russe veut investir dans ce domaine

(bashta, iStock at Getty Images)

L’Algérie, riche en ressources naturelles, suscite un intérêt croissant des investisseurs internationaux. Parmi eux, la compagnie russe Zarubezhneft manifeste un vif intérêt pour le secteur des hydrocarbures. Une récente rencontre entre les autorités algériennes et les représentants de cette entreprise russe a mis en lumière les opportunités de collaboration et d’investissement dans le pays.

Dimanche dernier, Abdelkrim Aouissi, Secrétaire général du ministère de l’Énergie et des Mines de ce pays du Maghreb, a tenu une réunion avec une délégation de Zarubezhneft, dirigée par Vycheslav Terentyev, vice-président de l’entreprise et directeur des projets internationaux. Cette rencontre, qui s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de Russie en Algérie, avait pour objectif de discuter des perspectives d’investissement et de coopération dans le domaine des hydrocarbures.

Au cœur des discussions, le développement des champs pétroliers et la production locale d’équipements ont été identifiés comme des domaines clés pour une collaboration fructueuse. Les deux parties ont souligné l’importance de renforcer les relations existantes entre Sonatrach, la compagnie nationale algérienne des hydrocarbures, et Zarubezhneft. Le mémorandum d’entente signé précédemment entre les deux entreprises, dans le cadre de la nouvelle législation sur les hydrocarbures, constitue une base solide pour cette coopération accrue.

Parmi les thèmes abordés lors de cette rencontre, la réduction des émissions de carbone et la capture du carbone ont également été des sujets de premier plan. La promotion des produits locaux et la maîtrise des techniques de production sont des axes prioritaires pour les deux parties, qui envisagent de développer des partenariats bénéfiques pour les deux pays.

L’accent a été mis sur le transfert de savoir-faire et d’expérience, la formation et l’intégration nationale, des éléments essentiels pour assurer le succès des projets communs. Zarubezhneft et les autorités algériennes partagent une vision commune de coopération, basée sur le développement durable et l’innovation technologique.