Pétrole : une compagnie anglaise annonce de nouveaux gisements en Afrique

La compagnie anglaise Panoro Energy a récemment annoncé la découverte d’un important gisement de pétrole dans le périmètre pétrolier producteur de Dussafu, au Gabon. Cette découverte, réalisée dans l’extension nord-est du champ Hibiscus South, confirme le grand potentiel pétrolier du Gabon et ouvre de nouvelles perspectives prometteuses pour l’avenir de l’industrie pétrolière dans le pays.

La découverte de ce nouveau gisement de pétrole représente une avancée significative pour le pays d’Afrique centrale, qui est déjà réputé pour ses vastes réserves d’hydrocarbures. Situé dans la région prolifique de Dussafu, ce gisement renforce la position du Gabon en tant que l’un des principaux producteurs de pétrole en Afrique subsaharienne. Cela confirme aussi le statut du pays en tant que destination attrayante pour les investisseurs internationaux dans le secteur des hydrocarbures.

La compagnie Panoro Energy a fait part de son enthousiasme quant au potentiel de ce nouveau gisement, soulignant sa qualité et sa rentabilité estimée. « Nous tirerons parti de l’infrastructure de production existante à proximité pour développer rapidement ces barils à forte marge de manière rentable dans le cadre de la campagne en cours« a déclaré John Hamilton, le directeur général de Panoro.

Cette découverte témoigne de l’expertise technologique et de l’engagement de Panoro Energy dans le processus d’optimisation des ressources pétrolières. La confirmation de ce gisement pétrolier vient également renforcer la confiance des investisseurs dans le secteur pétrolier gabonais et ouvre de nouvelles opportunités pour le développement économique et social du pays. Selon des sources concordantes, le potentiel de ce nouveau gisement est estimé à 14 millions de barils.

Avec des revenus supplémentaires provenant de l’exploitation de ces nouvelles réserves, le Gabon est bien placé pour stimuler sa croissance économique, créer des emplois et investir dans des projets d’infrastructure essentiels pour le bien-être de sa population. Alors que le pays poursuit son développement économique, il est crucial de veiller à ce que l’exploitation des ressources naturelles se fasse de manière responsable. Il faut travailler à minimiser les impacts environnementaux en maximisant les avantages socio-économiques pour les communautés locales.