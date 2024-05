Que fait-on avant de mourir? Une infirmière partage son expérience

@hospicenursejulie

La mort, ce mystère insondable, suscite chez beaucoup une angoisse profonde. Inévitable et universelle, elle reste l’un des derniers tabous de notre société moderne. Malgré les avancées scientifiques et médicales, la fin de vie et ses manifestations demeurent teintées d’une aura de mystère et de crainte. Les questions abondent : que ressent-on ? Quelles sont les dernières pensées ou les derniers mots ? Grâce à l’expérience partagée par Julie McFadden, infirmière en soins palliatifs, certains de ces voiles sont levés, offrant un aperçu à la fois émouvant et instructif sur ces derniers instants.

Julie, qui interagit avec près d’un million et demi d’abonnés sur TikTok, observe souvent ses patients en phase terminale vivre des expériences quasi-spirituelles. Selon elle, il n’est pas rare que les patients rapportent voir des proches décédés, se présentant sous forme d’esprits ou d’anges, leur annonçant qu’il est temps de « rentrer à la maison« . Ces apparitions semblent apporter un certain apaisement et une forme de prêt pour le passage à venir.

L’un des aspects les plus émotionnels et récurrents observés par Julie est la communication finale des patients. Les mots « Je t’aime« , ou les appels à un parent déjà décédé, tels que « maman » ou « papa« , figurent parmi les dernières paroles prononcées. Ces mots, simples mais d’une immense charge émotionnelle, soulignent l’importance des liens et de l’amour jusqu’à la fin.

Julie aborde également des signes physiques moins connus mais tout aussi significatifs de l’approche de la mort, tels que la modification des motifs respiratoires, le changement de couleur de la peau et les sécrétions terminales, communément appelées « râles de la mort« . Ces phénomènes, bien que déroutants pour les familles, sont des processus naturels du corps qui se prépare à cesser de fonctionner.

Enfin, l’infirmière rassure sur des aspects souvent méconnus comme les variations de température corporelle sous forme de fièvres, expliquant que notre capacité à réguler la température centrale se perd. Elle insiste sur le fait que ces manifestations sont normales et font partie intégrante du processus de fin de vie naturelle à domicile. Ces explications de Julie contribuent à démystifier la mort, aidant ainsi les individus à mieux comprendre et accepter ce passage inéluctable de la vie.