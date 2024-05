Reddition des comptes au Bénin: que cherchent les responsables des partis dans la délégation gouvernementale ?

Le gouvernement de Patrice Talon est en pleine tournée de reddition de compte sur toute l’étendue du territoire national. Chose surprenante dans cette activité qui n’a rien de spécial, on retrouve dans la délégation, des responsables de partis politiques qui ne siègent dans aucune instance gouvernementale. On se demande alors à quel titre ils se retrouvent aux côtés des ministres.

Dans les délégations gouvernementales qui font la reddition de compte sur le terrain, on remarque la présence de certaines personnalités qui n’occupent aucune place au sein de l’appareil gouvernemental. Il s’agit notamment des responsables des partis politiques de la majorité présidentielle qui accompagnent les ministres et autres membres des cabinets ministériels mais aussi de certains députés à l’Assemblée nationale et de personnes soutenant l’action de Patrice Talon, mais qui ne représentent rien dans l’appareil d’Etat.

