Russie: le G7 veut serrer encore plus la vis

Vladimir Poutine (Photo Alexey Nikolsky AFP)

Les ministres des Finances du G7, réunis en Italie, se sont exprimés avec fermeté quant à l’extension des sanctions financières et économiques à l’encontre de la Russie, dans le but explicite de réduire ses revenus. Cette déclaration, contenue dans un projet de communiqué final divulgué par l’AFP, témoigne de la volonté concertée des grandes puissances économiques mondiales de faire pression sur Moscou en réponse à son implication dans le conflit en Ukraine.

Parmi les mesures envisagées, les ministres ont évoqué la nécessité de continuer à cibler les revenus issus du secteur énergétique russe ainsi que ses futures capacités d’extraction. Cette stratégie s’inscrit dans une série d’actions entreprises depuis le début de l’invasion russe en Ukraine en février 2022. Malgré les multiples sanctions déjà mises en place par les États-Unis et l’Union européenne, l’efficacité de ces mesures reste limitée, comme en témoigne la résilience de l’économie russe jusqu’à présent.

L’Union européenne, quant à elle, a déployé treize paquets de sanctions contre la Russie et envisage désormais d’adopter de nouvelles mesures, notamment en ciblant le gaz naturel liquéfié (GNL) russe. Cette proposition vise à interdire le transfert de GNL russe à destination de pays tiers via le territoire de l’UE. De plus, un nouveau paquet de sanctions discuté pourrait étendre la liste des entités chinoises faisant l’objet de sanctions, en raison de leur implication présumée dans la fourniture de technologies militaires à la Russie.

La question de l’évasion ou du contournement des sanctions occupe également une place prépondérante dans les discussions du G7 Finances. Les ministres ont exprimé leur opposition ferme à toute tentative visant à contourner les sanctions, notamment en facilitant l’acquisition d’actifs de l’industrie de défense russe par le biais d’institutions financières. Cette déclaration témoigne de la détermination des membres du G7 à maintenir la pression sur la Russie et à garantir l’efficacité des mesures déjà en place.

Par ailleurs, les ministres des Finances du G7 ont souligné des « progrès » dans leurs discussions concernant l’utilisation des intérêts générés par les actifs russes gelés pour fournir une nouvelle aide à l’Ukraine. Ces progrès sont perçus comme une avancée significative dans la recherche de solutions visant à soutenir l’Ukraine tout en maximisant l’impact des sanctions contre la Russie.