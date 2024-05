Russie: Poutine prête serment avec un discours énergique

Ce mardi 07 Mai 2024, Vladimir Poutine a renouvelé son engagement envers la Russie lors de sa cérémonie d’investiture pour un cinquième mandat présidentiel. À l’âge de 71 ans, et après avoir dominé la scène politique russe pendant près d’un quart de siècle, Poutine a réaffirmé sa volonté de diriger le pays jusqu’en 2030, voire au-delà.

L’investiture s’est déroulée dans l’opulence de la salle Andreïevski du Kremlin, soulignant ainsi la continuité et la puissance de son règne. Sous les caméras du monde entier, Poutine a prononcé le serment présidentiel, promettant de respecter la Constitution, les droits de l’homme et les libertés des citoyens russes. Dans un discours solennel, il a également souligné son « devoir sacré » envers la nation.

Poutine a saisi l’occasion pour adresser un message de confiance à son peuple, affirmant que la Russie sortira plus forte des défis actuels, notamment la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales. « Nous sommes un peuple uni et grand, et ensemble nous surmonterons tous les obstacles« , a-t-il déclaré, insistant sur l’idée que la victoire est à portée de main si la nation reste unie.

Malgré les tensions internationales et les critiques de l’opposition, Poutine reste ferme dans sa conviction que la Russie doit déterminer son propre destin, sans ingérence étrangère. « Nous déterminerons le destin de la Russie par nous-mêmes et seulement par nous-mêmes, pour le bien des générations actuelles et futures« , a lancé l’homme fort du Kremlin.

Il a exprimé sa volonté de dialoguer avec l’Occident, mais uniquement sur la base du respect mutuel et de l’égalité des intérêts. Pourtant, les défis ne manquent pas pour le président russe. L’issue incertaine de l’offensive en Ukraine, les conséquences des sanctions économiques et le mécontentement croissant de certains secteurs de la population sont autant de défis qu’il devra affronter au cours de son nouveau mandat.

Il faut tout de même préciser que le président Poutine n’a pas fermé la porte à une discussion avec les Occidentaux mais il a imposé une condition. L’absence de représentants de plusieurs pays européens à la cérémonie d’investiture témoigne des tensions persistantes entre la Russie et l’Occident. Malgré cela, Poutine reste déterminé à poursuivre sa vision pour la Russie et à renforcer son influence sur la scène internationale.