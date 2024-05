Sénégal : Barthélémy Dias passe un cap avec ce poste

Barthélémy Dias, le dynamique maire de Dakar, a été élu Vice-Président Secrétaire Général de l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) lors du 44ᵉ Congrès de l’AIMF qui s’est tenu du 22 au 24 mai 2024. Ce congrès, qui a rassemblé des maires et des représentants de villes francophones du monde entier, a été le théâtre de discussions cruciales sur la coopération et le développement urbain.

Cette élection marque une reconnaissance importante pour Barthélémy Dias, qui est déjà une figure influente sur la scène internationale. En effet, Dias occupe également les fonctions de vice-président du Fonds mondial pour le développement des villes (Fmdv) et président de Métropolis, une organisation mondiale de grandes villes et zones métropolitaines.

Publicité

Barthélémy Dias, connu pour son engagement en faveur du développement urbain durable et inclusif, a su gagner la confiance de ses pairs grâce à sa vision progressiste et à son leadership efficace. Sous sa direction, Dakar a entrepris plusieurs initiatives visant à améliorer la qualité de vie des habitants, notamment dans les domaines des infrastructures, de l’éducation et de la santé.

En tant que Vice-Président Secrétaire Général de l’AIMF, Dias jouera un rôle clé dans la promotion de la coopération entre les villes francophones. L’AIMF, créée en 1979, a pour mission de renforcer les capacités des collectivités locales francophones et de favoriser les échanges d’expériences et de bonnes pratiques en matière de gouvernance urbaine.

Avec ses nouvelles fonctions, Barthélémy Dias va devoir concilier plusieurs rôles de premier plan. En tant que vice-président du Fmdv, il est impliqué dans la mobilisation de ressources financières pour soutenir des projets urbains innovants à travers le monde. Son rôle de président de Métropolis lui permet également de travailler sur des questions de gouvernance urbaine à une échelle globale, en mettant l’accent sur la résilience urbaine et la durabilité.

Pour Barthélémy Dias, cette élection représente une opportunité de renforcer les liens entre Dakar et les autres villes membres de l’AIMF. Avec Barthélémy Dias à la Vice-Présidence Secrétaire Générale de l’AIMF, Dakar est bien positionnée pour continuer à jouer un rôle de premier plan sur la scène internationale. Sa vision et son leadership promettent d’apporter des bénéfices tangibles non seulement pour Dakar, mais aussi pour l’ensemble des villes francophones qui aspirent à un avenir urbain plus prospère et équitable.