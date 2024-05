La Chine sanctionne des entreprises américaines, voici pourquoi

(Li Xueren | Xinhua News Agency | Getty Images)

Les sanctions économiques sont devenues un outil de plus en plus fréquent dans les affaires internationales, reflétant souvent des tensions sous-jacentes ou des conflits ouverts entre États. Avant d’analyser les récentes mesures prises par la Chine, il est essentiel de rappeler les sanctions américaines qui ont marqué les dernières années. Notamment, les États-Unis ont ciblé des entreprises chinoises telles que Huawei, les accusant d’espionnage potentiel et de menaces à la sécurité nationale. Ces actions ont entraîné des interdictions d’exportation et des restrictions sévères, affectant significativement les opérations de Huawei et d’autres entités chinoises sur le marché mondial.

Le 20 mai 2024, le jour même où Lai Ching-te prêtait serment en tant que nouveau président de Taïwan, la Chine a annoncé des sanctions contre trois géants américains de la défense : General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems et Boeing Defense, Space & Security. Ces entreprises seront désormais classées sur la liste des « entités non fiables » du gouvernement chinois, interdites d’import-export avec la Chine et de tout nouvel investissement dans le pays.

Ces mesures drastiques sont prises dans un contexte de tension accrue entre la Chine et Taïwan, une île que Pékin considère comme une province rebelle. Le nouveau président taïwanais, Lai Ching-te, qualifié de « dangereux séparatiste » par Pékin, semble incarner une continuation de la politique de Tsai Ing-wen, marquée par une détérioration des relations avec la Chine.

Parallèlement, en avril 2024, les États-Unis ont approuvé une aide militaire substantielle à Taïwan, incluant des investissements dans des sous-marins et des mesures économiques visant à contrer l’influence chinoise dans les pays en développement. Ces initiatives américaines ont été perçues par Pékin comme une provocation, augmentant le risque de conflit dans la région.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a réagi en exhortant les États-Unis à « cesser d’armer Taïwan » et à « ne pas compromettre la paix et la stabilité » dans le détroit de Taïwan. Cette déclaration marque une continuité dans la rhétorique de la Chine, qui voit dans le soutien militaire américain à Taïwan une menace directe à sa souveraineté et un obstacle à la réunification pacifique de l’île avec le continent.

Les nouvelles sanctions chinoises contre des entreprises américaines de défense s’inscrivent dans une escalade des tensions entre la Chine, Taïwan et les États-Unis. Elles reflètent la complexité des relations internationales dans cette région stratégique et la difficulté de maintenir une stabilité durable face à des enjeux de sécurité nationale et d’influence géopolitique.