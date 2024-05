Une voiture électrique en 76 secondes ? C’est possible avec ce puissant groupe chinois

Photo Unsplash

Dans le monde en évolution rapide de la technologie automobile, le nom de Tesla résonne souvent comme une référence incontournable. Ses innovations, telles que les Giga Castings, ont profondément modifié la manière dont les voitures sont produites. Mais il semble qu’un nouveau challenger se soit levé dans cette course effrénée vers l’efficacité de production : Xiaomi.

Inspiré par les méthodes révolutionnaires de Tesla, Xiaomi a développé une technique innovante qui lui permettrait de construire une voiture électrique toutes les 76 secondes. Cette prouesse repose sur leur propre version des Giga Castings, baptisée « Hyper Die-Casting« .

Publicité

Le cœur de cette technique réside dans une presse massive de 9100 tonnes, couvrant une superficie équivalente à deux terrains de basketball. Cette presse, par son immense force de serrage, permet la fabrication de gros composants en une seule pièce, réduisant ainsi le besoin d’espace dans les usines tout en garantissant la sécurité et la légèreté des véhicules.

Grâce à cette innovation, Xiaomi se positionne parmi les fabricants de véhicules électriques les plus rapides du monde. Leur capacité à produire une SU7 en seulement 76 secondes est remarquable, mais ce n’est pas tout. Cette percée technologique a également conduit à l’obtention de 11 brevets, couvrant divers aspects de la technologie de moulage sous pression.

Ces brevets incluent des avancées telles que l’optimisation de l’injection grâce à l’intelligence artificielle, garantissant ainsi la qualité et la cohérence des pièces produites en ajustant les paramètres de moulage en temps réel.

Les avantages de cette nouvelle méthode de production sont nombreux. En termes de durabilité et de performance des véhicules, le système de Xiaomi offre des résultats considérables. Par exemple, le plancher arrière de la SU7 est fabriqué en une seule pièce, ce qui permet d’économiser directement 840 points de soudure, de réduire le temps de production de 45 % et d’alléger la voiture de 17 %.

Publicité

Mais ces avantages ne s’arrêtent pas là. La durée de vie prévue de plus de 2 millions de kilomètres pour cette pièce unique dépasse de loin celle d’un plancher traditionnel, offrant ainsi une fiabilité exceptionnelle aux véhicules produits par Xiaomi.

Cependant, malgré ces avancées remarquables, des préoccupations persistent quant au coût élevé du remplacement des pièces en cas d’accident. Pour répondre à cette problématique, Xiaomi a mis en place un design anti-collision permettant de remplacer uniquement la section endommagée lors d’une collision à basse ou moyenne vitesse.

Cela dit, à haute vitesse, les dommages peuvent être plus importants, nécessitant parfois une intervention plus coûteuse voire la reconstruction totale du véhicule. Ces défis restent à relever pour Xiaomi et tout constructeur automobile adoptant des méthodes de production similaires.