USA: Microsoft met un frein à l’utilisation policière d’une de ses technologies

Aux États-Unis, Microsoft a récemment pris une décision marquante concernant l’utilisation de ses services par les forces de l’ordre. La société a mis à jour les conditions générales d’utilisation de son service Azure OpenAI, visant explicitement à restreindre son utilisation dans le domaine de la reconnaissance faciale par la police américaine.

Cette modification importante survient alors que Microsoft est partenaire d’OpenAI, une organisation spécialisée dans le développement de technologies d’intelligence artificielle. Concrètement, cela signifie que Microsoft ne souhaite pas que la police américaine utilise sa plateforme d’intelligence artificielle pour la reconnaissance faciale.

Selon les informations relayées par TechCrunch, Microsoft a réaffirmé cette position en mettant à jour les conditions d’utilisation de son service Azure OpenAI. Ce service permet aux entreprises et aux développeurs d’accéder à des modèles de langage avancés, tels que le GPT-4 développé par OpenAI.

Les nouvelles conditions d’utilisation spécifient clairement que les intégrations avec Azure OpenAI Service ne doivent pas être utilisées à des fins de reconnaissance faciale par ou pour un service de police aux États-Unis. De plus, Microsoft précise que les forces de l’ordre ne sont pas autorisées à utiliser ces intégrations pour toute technologie de reconnaissance faciale en temps réel sur des caméras mobiles, dans le but d’identifier des individus dans des environnements non contrôlés.

Cette interdiction concerne notamment les cas où les policiers utilisent des caméras corporelles équipées de la technologie de reconnaissance faciale, que ce soit en patrouille ou montées sur le tableau de bord de leur véhicule.

Cette décision de Microsoft intervient peu de temps après qu’Axon, un fabricant de produits technologiques pour les forces de l’ordre, a annoncé le lancement d’un nouveau produit utilisant le GPT-4 d’OpenAI. Ce produit, baptisé Draft One, est une intelligence artificielle capable de générer des rapports de police à partir d’enregistrements de caméras corporelles.

Il est intéressant de noter qu’Axon a pu utiliser la technologie d’OpenAI après que cette dernière ait modifié ses conditions d’utilisation en janvier dernier, levant ainsi l’interdiction explicite de l’utilisation de son modèle d’IA à des fins militaires.