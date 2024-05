Vente de produits psychotropes au Bénin : un individu épinglé

Des agents de la police républicaine (Photo AmB.)

Dans la matinée du vendredi 24 mai dernier, le commissariat du 8ᵉ arrondissement de la ville de Cotonou a mis la main sur un individu suspecté d’être un vendeur de produits psychotropes, grâce à une descente inopinée au quartier Houénoussou.

Dans le souci d’assurer la quiétude des habitants de sa circonscription administrative de compétence et suite aux multiples plaintes des populations riveraines dénonçant l’existence d’un ghetto sur son territoire, le commissariat du 8ᵉ arrondissement de Cotonou a fait une descente inopinée au quartier Houénoussou dans la matinée du vendredi dernier.

Au cours de cette opération, une habitation transformée en siège de vente et de consommation de produits psychotropes a été investie et fouillée. Le tenancier des lieux a été interpellé en possession de plusieurs sachets contenant des feuilles desséchées et des graines dont l’expertise de l’Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs permettra de déterminer la véritable nature. Il sera présenté aux autorités judiciaires pour répondre de ses actes.

Précédemment, le commissariat de l’arrondissement de Godomey a également, suite à des informations, effectué une descente au quartier Fieyonhou dans l’arrondissement de Godomey où 10 individus ont été interpellés pour consommation de chanvre indien.