VIH: des milliers d’enfants contaminés dans ce pays

Au Pakistan, un terrible scandale sanitaire est en train de faire parler tout le pays. En effet, depuis 2019, ce sont des milliers d’enfants qui ont été contaminés par le VIH (virus de l’immunodéficience humaine). Une découverte effectuée par un médecin, qui a travaillé de concert avec un journaliste, pour faire la lumière sur toute cette affaire, qui concerne bon nombre de jeunes âgés de moins de 5 ans.

En effet, le Dr. Imran Arbani, urologue de profession, a observé de nombreux symptômes chez les plus jeunes enfants, les reliant assez vite au VIH. Après plusieurs examens, ce dernier a confirmé la séropositivité de bon nombre d’entre eux. Une histoire qui a alors suscité l’intérêt d’un journaliste local, dont la fille même, âgée de 4 ans seulement, a, elle aussi, été testée positive.

Hausse inquiétante du nombre d’enfants positifs au VIH

Ce qui surprend dans cette affaire, c’est le fait que cette vaste contamination touche surtout une ville, celle de Ratodero, ou vivent 280.000 personnes environ. Très vite, les regards se sont tournés vers un homme en particulier : Muzaafar Ghanghro. Ce dernier, positif au VIH, travaillait en tant que pédiatre, dans une clinique insalubre, en plein centre-ville. Pour certains représentants locaux, la pratique illégale de la médecine, dans des lieux peu, voire pas du tout adaptés, pourrait ainsi expliquer cette pandémie.

Interrogé à ce sujet, le Dr. Zafar Mirza, qui travaille pour l’OMS, accuse aussi les professionnels de la santé, notamment dans les hôpitaux, d’avoir recours à des injections inutiles pour soigner les plus jeunes, qui favorisent la transmission du virus alors que les poches de sang et les seringues sont ensuite jetées à même le sol, dans la rue. Celles-ci sont ensuite récupérées par des enfants, qui ne savent pas ce que c’est et qui peuvent les manipuler.

Les plus pauvres, touchés en priorité

Face à la gronde, 300 cabinets médicaux ont été fermés alors que le docteur Ganghro lui, a été arrêté et écroué. Pour autant, cela ne suffit pas à enrayer la hausse du nombre de malades. Au Pakistan, le VIH est très répandu, puisque ce sont 165.000 cas déclarés qui ont été répertoriés, pour 231 millions d’habitants au total. Les populations les plus pauvres étant particulièrement touchées, avec un taux de décès très élevé.