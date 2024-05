Voici le pays le plus beau du monde selon un classement 

Photo: DR

Mais quel est le plus beau pays au monde ? Si vous vous demandiez où vous rendre à l’occasion de vos prochaines vacances, le site Rough Guides vient de dévoiler son très attendu classement des plus belles nations de cette planète. Et autant dire que personne n’avait réellement vu venir le pays vainqueur…

En troisième position du classement, se trouve le Canada. Chutes du Niagara, observation de baleines, randonnées et autres parcs nationaux, notamment celui de Banff (au cœur des Rocheuses canadiennes), de Forillon ou de Kootenay… Il est vrai que ce pays a de très nombreuses choses à vous offrir, que ce soit en termes de paysage, mais aussi de culture ou même de nourriture.

Canada et Italie, en seconde et troisième position

Sur la seconde marche du podium, on retrouve l’Italie. Il s’agit du seul pays européen qui figure dans le top 3 de ce classement. Là encore, les raisons sont très nombreuses et surtout, compréhensibles. Rome, Florence, Venise, Pompéi, Naples, Les Pouilles… À ces superbes villes s’ajoutent les montagnes Carpates, la mer et les plages de sable blanc ainsi que la cuisine italienne, exceptionnelle au demeurant !

Et en première position, se retrouve… La Nouvelle-Zélande ! Au bout du monde, le pays Kiwi, dans lequel vivent 5 millions de personnes, et qui est visité par tout autant de monde (notamment des backpackers) est connu pour ses paysages tout simplement exceptionnels. Wellington, la péninsule de Banks ou de Kaiokoura, le lac Wanak ainsi que le Mont Cook, sur place, vous n’aurez absolument pas le temps de vous ennuyer.

Afrique du Sud, premier pays africain

Pour information, la Suisse et la France suivent dans ce classement des plus beaux pays du monde, en prenant respectivement la quatrième et la cinquième place. Premier pays du continent africain, c’est l’Afrique du Sud qui tire son épingle du jeu, en terminant à la 10eme place, devant les États-Unis, la Croatie ou encore le Japon, qui occupe la vingtième et “dernière” place.