Voulant se venger, il incendie la mauvaise maison et tue toute une famille

police américaine (AP Photo / Lynne Sladky)

Le destin peut parfois être cruel et tragique, surtout lorsqu’une série d’événements malheureux se déroule à cause d’une simple erreur de jugement. C’est ce qui s’est produit dans la ville de Denver, Colorado, lorsque Kevin Bui, alors âgé de 16 ans, a entrepris une quête de vengeance qui a abouti à une tragédie impensable.

Tout a commencé lorsque Bui a découvert que son téléphone portable avait été volé. Rempli de colère et de frustration, il a décidé de retrouver son bien à tout prix. Utilisant l’application « Localiser mon iPhone », il a traqué l’emplacement de son téléphone jusqu’à une maison dans un quartier de Denver.

Publicité

Convaincu que les habitants de cette maison étaient responsables du vol, Bui a pris une décision irréfléchie et dangereuse. Accompagné de deux amis, ils ont décidé de se venger en incendiant la maison qu’ils pensaient être celle des voleurs. Malheureusement, ils se sont trompés d’adresse.

Le feu qu’ils ont allumé a rapidement pris de l’ampleur, ravageant la maison et piégeant ses occupants à l’intérieur. Un couple et leurs deux jeunes enfants, ainsi qu’un autre membre de la famille, ont péri dans l’incendie. Trois autres personnes ont été grièvement blessées en tentant désespérément de s’échapper des flammes dévorantes.

L’erreur tragique de Bui et de ses complices a laissé une communauté en deuil et choquée. La police, enquêtant sur l’incident, a rapidement identifié le trio comme suspects. Grâce à un mandat de perquisition, les autorités ont pu obtenir les adresses IP des recherches effectuées sur Google pour retrouver l’adresse de la maison incendiée.

Maintenant âgé de 20 ans, Kevin Bui a récemment plaidé coupable pour son rôle dans l’incendie fatal. Condamné pour deux chefs d’accusation de meurtre au second degré, il fait face à une peine pouvant aller jusqu’à 60 ans de prison, soit 30 ans pour chaque accusation.

Publicité

Les complices de Bui, Dillon Siebert, 14 ans à l’époque, et Gavin Seymour, 19 ans, ont également été condamnés pour leur implication dans le crime. Siebert a été condamné à trois ans de détention pour mineurs et à sept ans dans un programme de détention pour jeunes délinquants, tandis que Seymour a écopé de 40 ans de prison pour meurtre au second degré.

Le verdict final de Kevin Bui sera prononcé le 2 juillet prochain, marquant la conclusion d’une tragédie qui a coûté la vie à cinq personnes innocentes et détruit de nombreuses autres.

3/3