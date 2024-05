WhatsApp: une faille majeure qui peut être exploitée par les gouvernements révélée

PH: ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES

WhatsApp, la populaire application de messagerie appartenant à Meta, est confrontée à une faille de sécurité inquiétante. Découverte par l’équipe de sécurité de l’application, cette vulnérabilité expose des informations sensibles sur les utilisateurs, mettant en péril leur confidentialité en ligne.

L’annonce de cette faille, révélée par nos confrères de The Intercept, a provoqué une onde de choc dans le monde de la sécurité numérique. En effet, cette brèche permettrait à des tiers malveillants, y compris des gouvernements, de découvrir avec qui les utilisateurs de WhatsApp communiquent, à quels groupes ils appartiennent et même de localiser leur position géographique.

Selon les chercheurs de Meta, cette faille pourrait être exploitée par des « agences gouvernementales » pour surveiller les interactions entre utilisateurs. En utilisant des techniques d’analyse du trafic Internet, il serait possible de déterminer quels appareils échangent des messages, sans pour autant accéder au contenu des conversations. Cette méthode, bien que discrète, révèle des informations cruciales sur les habitudes de communication des utilisateurs.

Parmi les techniques d’exploitation de cette faille, les chercheurs se sont penchés sur les attaques de corrélation. Ces attaques permettent de contourner le chiffrement de bout en bout, compromettant ainsi la confidentialité des échanges sur WhatsApp. En examinant la taille et la fréquence des données échangées, un attaquant peut déduire qu’un message de groupe a été envoyé, même sans en avoir accès directement. De plus, en analysant les délais entre l’envoi et la réception des messages, il devient possible d’estimer la distance et la localisation des utilisateurs concernés.

Cependant, malgré cette faille de sécurité préoccupante, WhatsApp assure que le contenu des conversations reste sécurisé grâce au chiffrement de bout en bout, basé sur le protocole open source de Signal. Cette assurance a été soulignée dans un avertissement interne adressé aux collaborateurs de l’entreprise, où il est précisé que seules les métadonnées des échanges sont vulnérables, et non le contenu des messages eux-mêmes.