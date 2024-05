Zone UEMOA : les passeports qui offrent le plus de destinations africaines

Photo d'illustration

Les passeports délivrés par les pays membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) offrent une véritable passerelle vers un continent africain riche en diversité culturelle, géographique et historique. Avec une grande couverture de destinations africaines, ces passeports facilitent les voyages et renforcent les liens entre les pays de la région, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour le tourisme, les affaires et les échanges culturels.

L’UEMOA regroupe huit pays d’Afrique de l’Ouest, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Les citoyens de ces pays bénéficient de la libre circulation au sein de la zone UEMOA, ce qui leur permet de voyager sans visa dans les autres États membres et de profiter des opportunités offertes par l’intégration régionale.

Publicité

Ce qui rend les passeports de la zone UEMOA particulièrement attrayants, c’est leur accès à une multitude de destinations africaines sans visa ou avec des formalités simplifiées. En effet, de nombreux pays africains ont mis en place des accords de facilitation des visas avec les pays membres de l’UEMOA, permettant aux détenteurs de ces passeports de voyager plus facilement à travers le continent.

Tout récemment, en s’appuyant sur les données du Henley Passport Index, nos confrères de l’Agence Ecofin ont livré le classement des passeports de la région UEMOA qui présentent le plus de destinations africaines. Deux passeports dominent ce classement. Il s’agit du Bénin et de la Côte d’Ivoire. En plus de faciliter les voyages touristiques dans plusieurs pays africains, les passeports de la zone UEMOA sont également précieux pour les voyages d’affaires et les échanges commerciaux.

En éliminant les barrières administratives et en favorisant la libre circulation des personnes et des biens, ces passeports contribuent à renforcer les liens économiques entre les pays du continent et à stimuler le développement économique. Malgré les nombreux avantages offerts par les passeports de la zone UEMOA, des défis subsistent en matière de connectivité aérienne, d’infrastructures touristiques et de sécurité.

Il est essentiel que les gouvernements de la région continuent à investir dans ces domaines pour améliorer l’expérience des voyageurs et promouvoir le potentiel touristique et économique de la région. Cela va permettre d’intégrer beaucoup plus de destinations africaines dans les passeports des pays membres de l’UEMOA. Pour impulser son développement, l’Afrique a besoin de s’inter-connecter sans tracasseries administratives. Ci-dessous, découvrez le classement des passeports des pays de l’UEMOA présentant le plus de destinations africaines