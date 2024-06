25 Days of Y’ello Care : MTN Bénin honore ses engagements envers la population de So-Ava

Les rideaux sont tombés ce vendredi 28 juin sur l’édition 2024 du programme 25 Days of Y’ello Care du réseau de téléphonie mobile MTN Bénin. Pendant tout le mois de juin, cette entreprise exerçant au Bénin dans le domaine des télécommunications a mobilisé tout son personnel et plusieurs partenaires dans le cadre de ce projet social au profit de la communauté de So-Ava. La particularité de cette édition est qu’elle coïncide avec le 25ième anniversaire de la présence de MTN au Benin et le 15ième anniversaire de la création de sa fondation.

Le thème choisi pour les 25 Days of Y’ello Care est : « Apprendre aujourd’hui pour diriger demain, l’éducation dans les communautés rurales et isolées ». Baptisée AquaEd, l’initiative a pour but de faciliter l’accès à l’éducation des élèves de So-Ava, principalement du village de Vekki, grâce à la construction de trois salles de classe et d’une cyber-barque dont l’objectif est de former les élèves de nombreux villages aux compétences numériques.

Au terme de ce mois, les objectifs ont été atteints. Ce vendredi à la Mairie de So-Ava, en présence des autorités communales, des partenaires et des bénéficiaires, les responsables de MTN Bénin ont procédé à la remise officielle de ce qui a été promis. Grâce à la collaboration entre MTN Bénin et l’Ong Tamaé,plusieurs centaines de sacs ont été offerts gracieusement aux élèves de cette localité. L’organisation non gouvernementale Tamaé dédiée à la protection de l’environnement et à la promotion d’une vie durable s’est chargée de la réalisation réaliser de ces sacs confectionnés avec les bâches publicitaires de MTN Bénin.

« Nous nous sommes engagés à améliorer les conditions d’étude des élèves de So Ava, notamment du village de Vekki, et aujourd’hui, nous pouvons dire que nous avons honoré cet engagement », s’est réjoui la directrice Uche Ofodile lors de son allocution. « Ainsi,nous avons pu entamer la construction d’un module de trois classes permettant d’accueillir 120 élèves, qui sera livré dans les toutes prochaines semaines. Cela contribuera à offrir un environnement d’apprentissage décent et stimulant, favorisant ainsi de meilleures conditions d’étude pour nos enfants de Vekki », a-t-elle poursuivi sans oublier de mentionner la construction des barques motorisées pour le déplacement des enfants et d’une cyber-barque entièrement équipée.

Au cours de ce mois, MTN Bénin ne s’est pas contenté que de construire des barques ou des modules de classes. Selon Barnes Pemen Vidjannagni, Responsable Relations Publiques et Développement Durable, le programme AquaEd a également permis l’initiation à la robotique et à la programmation de plusieurs centaines d’enfants grâce aux partenaires de MTN Bénin sur le projet. Ce fut l’occasion pour elle de remercier tous les partenaires qui ont accompagné le projet. Il s’agit selon elle de : Groupe d’Afrique, Plurielle, Ecobank, Bank of Africa, Blolab, Iroko FabLab, Groupe Empire, Fondation Gnidehoue, Cdcb, Lka, Bookconekt, Tamaee, Huawei et le restaurant Level Up. « Permettez-moi, au nom de toute la commune de So Ava, de vous dire un sincère merci pour avoir choisi notre communauté pour avoir tenu parole en investissant de votre temps, de votre argent au profit de l’éducation dans la commune de so ava », a pour sa part déclaré, André Todjè, maire de la commune de So-ava.