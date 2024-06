AES : des milliers de militaires bientôt recrutés

Photo DR

Le Burkina Faso poursuit son renforcement militaire avec une nouvelle campagne de recrutement significative. En effet, le ministère burkinabè de la Défense a récemment annoncé le lancement d’un vaste recrutement de 1158 élèves sous-officiers d’active. Ce programme, destiné aux candidats titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme équivalent, concerne le cycle 2024-2026 de l’École nationale des sous-officiers d’active de Kamboinsé.

Les candidatures, ouvertes à partir du 28 juin, sont réservées aux civils de nationalité burkinabè âgés de 20 à 25 ans, répondant aux critères de formation militaire. Selon le communiqué officiel publié le 25 juin 2024 à Ouagadougou, les postulants devront passer des épreuves écrites en mathématiques, en français et en culture générale, suivies de tests médicaux pour évaluer leur aptitude physique.

Publicité

Ce recrutement s’inscrit dans une stratégie plus large du Burkina Faso visant à renforcer ses capacités militaires et à former les civils aux valeurs patriotiques. Le pays, engagé dans une lutte pour sa souveraineté, met un point d’honneur à consolider ses forces armées et paramilitaires. Cette initiative récente fait suite à une précédente annonce du Premier ministre Dr Apollinaire Kyelem de Tambela, qui a lancé le recrutement de 2400 jeunes, âgés de 18 à 35 ans, dans le cadre du Service national patriotique.