Afrique : ce poids lourd a subi une inflation record en mai

Photo : YASUYOSHI CHIBA - AF

Le Nigeria, nation la plus peuplée d’Afrique, est confronté à une inflation sans précédent, atteignant un sommet historique en mai 2024. L’inflation générale a frôlé les 34%, soit le taux le plus élevé depuis trois décennies. Cette situation économique alarmante a eu des répercussions profondes sur la vie quotidienne des Nigérians.

L’un des aspects les plus frappants de cette inflation galopante est la hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires, qui ont augmenté de 40,66% par rapport à l’année précédente. Les prix des poissons et des céréales, essentiels pour l’alimentation quotidienne, ont particulièrement explosé. Mais cette inflation ne se limite pas à la nourriture : les coûts des transports, des loyers, ainsi que des services de santé et des médicaments ont également connu des augmentations significatives.

Publicité

Cette flambée des prix est en partie due à la dépréciation continue du naira face au dollar américain, une monnaie à laquelle le Nigeria est extrêmement vulnérable en raison de sa forte dépendance aux importations. L’affaiblissement de la monnaie locale a donc exacerbé l’inflation, rendant les produits importés encore plus chers pour les consommateurs nigérians.

Face à cette crise, la Banque centrale du Nigeria a tenté de maîtriser l’inflation en augmentant à plusieurs reprises ses taux d’intérêt, les portant de 22,75% en février 2024 à 26,25% en mai 2024. Cependant, la Banque mondiale exprime des doutes quant à l’efficacité de cette politique de resserrement monétaire. Dans son récent rapport sur les perspectives économiques globales, elle souligne la possibilité que ces mesures ne suffisent pas à contenir l’inflation, tout en mettant en garde contre un risque de stagnation économique pour les années 2024-2025.

Pour aider le Nigeria à stabiliser son économie et à soutenir les couches les plus vulnérables de sa population, la Banque mondiale a octroyé deux prêts d’un montant total de 2,25 milliards de dollars. Ce programme vise non seulement à renforcer les réserves de change et à stabiliser le naira, mais aussi à encourager la diversification des revenus en dehors du secteur pétrolier.

Le Nigeria, considéré comme la plus grande puissance économique d’Afrique de l’Ouest, joue un rôle crucial dans la région. Riche en ressources naturelles, notamment en pétrole et en gaz, le pays a développé une industrie pétrolière florissante, contribuant de manière significative à son PIB. Lagos, sa capitale économique, est un centre dynamique pour les affaires et la finance.