Afrique du Nord : des trains fabriqués localement bientôt en circulation

L’Égypte, déterminée à moderniser et à développer son infrastructure de transport ferroviaire, a récemment dévoilé un premier lot de véhicules ferroviaires modernes fabriqués localement. Ce lot comprend 10 rames de métro climatisées et 80 voitures, une réalisation qui marque une avancée significative pour le pays d’Afrique du Nord dans sa quête d’innovation et de souveraineté industrielle.

Selon les informations de nos confrères de l’Agence Ecofin, ces nouveaux trains sont destinés à être déployés sur les lignes 2 et 3 du métro du Caire, afin d’augmenter l’offre du réseau et de répondre à la demande croissante de mobilité urbaine. Ce développement vise à améliorer le confort des passagers et à réduire la congestion dans une des mégapoles les plus peuplées du continent africain.

La fabrication de ces trains a été réalisée dans l’usine d’équipements ferroviaires SEMAF, opérée par l’Organisation arabe pour l’industrialisation (AOI). Cette initiative a bénéficié de la collaboration technologique et industrielle du groupe sud-coréen Hyundai Rotem. Cette coopération internationale témoigne de la volonté de l’Égypte de s’appuyer sur des partenariats stratégiques pour renforcer ses capacités industrielles locales.

L’initiative s’inscrit dans un cadre plus large de localisation industrielle, visant à établir une chaîne de production de trains non seulement pour le marché égyptien, mais aussi pour les marchés africains et internationaux. En produisant localement, l’Égypte espère réduire les coûts de renouvellement de son parc de trains et diminuer sa dépendance aux importations.

Le développement de cette filière locale de fabrication de trains représente également une opportunité de créer des emplois qualifiés et de stimuler la recherche et l’innovation technologique. L’Égypte entend ainsi se positionner comme un acteur clé dans le secteur ferroviaire en Afrique, capable de répondre aux besoins croissants en matière de transport public dans les grandes villes africaines.

La production locale de véhicules ferroviaires modernes est une étape cruciale dans la stratégie de l’Égypte pour moderniser ses infrastructures de transport. Elle vise à offrir des solutions de mobilité plus efficaces et durables, tout en renforçant son tissu industriel. Le gouvernement égyptien affiche ainsi une vision ambitieuse pour l’avenir, où le pays pourrait devenir un hub de production ferroviaire pour toute la région.