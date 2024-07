Afrique du Nord: l’UE investit massivement dans plusieurs secteurs

Ursula Von der Leyen (Photo Thierry Monasse)

Lors de la récente conférence sur l’investissement UE-Égypte qui s’est tenue au Caire, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé la signature de 20 nouveaux contrats et protocoles d’accord entre des entreprises européennes et leurs partenaires égyptiens. Ces accords, d’une valeur totale de plus de 40 milliards d’euros, marquent une étape significative dans les relations économiques entre les deux régions.

Von der Leyen a souligné l’importance de ces accords qui couvrent un large éventail de secteurs, y compris l’hydrogène, la gestion de l’eau, la construction, les produits chimiques, le transport maritime, l’aviation et l’automobile. « Ces secteurs sont au cœur des priorités de notre nouveau partenariat, » a-t-elle déclaré, ajoutant que ces collaborations sont essentielles pour atteindre les objectifs communs.

La présidente de la Commission européenne a également vanté les investissements dans l’énergie verte et la formation numérique, soulignant l’ambition de l’Égypte de devenir un centre névralgique pour l’énergie propre. Elle a indiqué que les entreprises européennes jouent un rôle clé dans la réalisation de cet objectif ambitieux, en apportant des technologies innovantes et des solutions durables.

Cette conférence de deux jours s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique et global adopté entre l’UE et l’Égypte en mars dernier. Ce partenariat vise à renforcer les relations politiques, la stabilité économique, les investissements et le commerce, ainsi qu’à aborder les questions de migration et de sécurité.