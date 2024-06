Afrique : top 20 des pays les plus pacifiques du continent

Port Louis (Île Maurice Photo DR)

L’Afrique, continent aux multiples facettes, reflète une diversité remarquable en termes de paix et de sécurité. Alors que le Global Peace Index 2024 révèle une baisse générale de la paix mondiale de 0,56% cette année, l’Afrique subsaharienne, en particulier, continue de faire face à des défis significatifs, malgré des lueurs d’espoir dans certains pays.

Le contexte africain dans le panorama mondial

Au niveau mondial, l’indice, élaboré par l’Institute for Economics and Peace (IEP), indique que le nombre de réfugiés et de personnes déplacées internes a atteint un pic alarmant de 95 millions. Les conflits internes non résolus et l’instabilité politique sont les principales causes de cette dégradation de la paix. L’Afrique, avec des zones de conflit actif, participe à cette tendance malheureuse, bien que certains de ses pays démontrent une capacité remarquable à maintenir ou améliorer leur paix intérieure.

Performance des pays africains selon l’indice

La performance des nations africaines dans l’indice 2024 montre un contraste notable. L’île Maurice, avec sa stabilité politique et économique relative, se positionne en tête des pays africains, suivie de près par le Botswana, qui bénéficie également d’une gouvernance stable et d’efforts continus pour la paix sociale.

En revanche, des pays comme le Soudan du Sud, le Soudan et la Somalie, confrontés à des conflits prolongés et des crises humanitaires, se trouvent à l’extrémité inférieure de l’indice. Ces états, marqués par des guerres civiles et des instabilités politiques chroniques, illustrent les défis les plus graves du continent en matière de paix.

Les leaders de la paix en Afrique

Les données récentes positionnent les pays africains suivants comme leaders en matière de paix sur le continent :

Île Maurice – 22e place mondiale Botswana – 50e place mondiale Ghana – 55e place mondiale Zambie – 57e place mondiale Namibie – 62e place mondiale Tanzanie – 65e place mondiale Sierra Leone – 66e place mondiale Libéria – 69e place mondiale Angola – 72e place mondiale Tunisie – 73e place mondiale Maroc – 78e place mondiale Malawi – 79e place mondiale Sénégal – 84e place mondiale Algérie – 90e place mondiale Mauritanie – 95e place mondiale Côte d’Ivoire – 109e place mondiale République du Congo – 110e place mondiale Bénin – 114e place mondiale Djibouti – 119e place mondiale Togo – 120e place mondiale

Ces pays montrent que malgré les défis globaux, il est possible de maintenir une certaine harmonie et sécurité, essentielles pour le développement économique et social.

Défis et perspectives

Le continent fait face à d’importants défis, notamment la hausse des dépenses militaires signalée pour la première fois en plusieurs décennies et l’internationalisation croissante des conflits. Ces éléments pourraient menacer les progrès réalisés dans certains pays. En outre, la crise des réfugiés et des déplacés internes exerce une pression considérable sur les ressources et la stabilité régionales.

Vers une paix durable?

L’amélioration de la paix en Afrique passe nécessairement par des stratégies intégrées qui prennent en compte la sécurité, le développement économique, l’accès à l’éducation et la justice sociale. Les pays africains les plus pacifiques peuvent servir de modèles, montrant que des politiques bien conçues et une gouvernance efficace peuvent réellement améliorer les conditions de vie de leurs citoyens.

L’avenir de l’Afrique en matière de paix dépendra de sa capacité à gérer ses conflits internes, à améliorer la gouvernance et à intégrer les jeunes dans l’économie. Le classement du Global Peace Index 2024 n’est pas seulement un indicateur de l’état actuel, mais aussi un appel à l’action pour les dirigeants africains et la communauté internationale. La paix est un préalable essentiel au développement durable et à la prospérité sur le continent, et son amélioration continue est cruciale pour l’avenir de ses peuples.