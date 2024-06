Afrique: un investisseur britannique signe un accord stratégique dans les mines

Roche de lithium (JACK WOLFE, NEW LINES MAGAZINE)

Dans le paysage dynamique de l’exploitation du lithium en Afrique, un nouvel acteur non-chinois émerge avec force au Zimbabwe. Cluff Africa, dirigée par l’entrepreneur britannique Algy Cluff, a récemment conclu un accord stratégique avec le fonds souverain zimbabwéen, Mutapa Investment Fund. Cet accord prévoit l’acquisition de 45% des intérêts dans le projet de lithium Sandawana, situé dans une région connue pour ses riches gisements de ce métal crucial pour les technologies modernes.

L’entrée de Cluff Africa dans ce partenariat marque une étape significative pour le Zimbabwe, lequel se positionne de plus en plus comme un acteur clé dans le marché mondial du lithium. Le pays est déjà reconnu comme le principal producteur africain de ce minerai stratégique. Les détails financiers de l’accord n’ont pas été pleinement divulgués, mais il est clair que Cluff Africa prévoit de lancer rapidement un programme de forage pour évaluer et développer les réserves identifiées.

Ce projet Sandawana revêt une importance particulière, ayant été précédemment mis en lumière par Kuvimba Resources, la compagnie minière nationale, pour ses réserves substantielles estimées à 38 millions de tonnes de lithium. Cette découverte a positionné le projet comme un atout majeur dans l’expansion future du secteur du lithium au Zimbabwe.

Algy Cluff s’est exprimé avec enthousiasme quant à cette avancée, soulignant l’engagement de Cluff Africa à développer ce qu’ils considèrent comme une ressource de classe mondiale en collaboration avec Mutapa Investment Fund. Cette alliance marque également une diversification significative des investissements dans le secteur du lithium au Zimbabwe, traditionnellement dominé par des acteurs chinois.

Cette dynamique changeante reflète une tendance plus large dans le marché mondial du lithium. Alors que les prix ont récemment connu une baisse en raison d’une offre excédant la demande, les perspectives à long terme demeurent optimistes. Selon les estimations, la Chine continuera de jouer un rôle central avec une augmentation prévue de sa part de marché à plus de 30% d’ici 2025, consolidant ainsi sa position dans la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Cluff Africa n’est pas le seul acteur non-chinois à investir dans le lithium zimbabwéen. Précédemment, Benedict Peters, un entrepreneur nigérian, avait également manifesté son intention de démarrer la production dans ce secteur stratégique d’ici 2025. Cette diversification des investisseurs est cruciale pour le développement durable du secteur, offrant des perspectives de croissance économique significative pour le Zimbabwe tout en renforçant sa position sur la scène mondiale du lithium.