Afrique: un leader maghrébin va soutenir l’agriculture dans ce pays

OCP Africa a récemment conclu un accord crucial avec les autorités locales. Cette collaboration stratégique a été officialisée lors de la visite du gouverneur de l’État, Muhammadu Inuwa Yahaya, au Maroc, siège de l’entreprise. Cet accord vise à soutenir et à développer le secteur agricole dans cette région clé du nord-est du Nigeria.

OCP Africa, filiale dédiée au développement durable de l’agriculture sur le continent, s’est engagée à travers ce partenariat à mettre en œuvre plusieurs initiatives clés. Parmi celles-ci figurent le développement de centres agricoles modernes, l’introduction de solutions innovantes pour l’analyse des sols via des technologies mobiles, ainsi que le projet Agribooster. De plus, un soutien technique crucial sera apporté pour la mise en place d’une usine de mélange d’engrais appartenant à l’État, visant à renforcer l’autonomie agricole et à améliorer la productivité.

Cette initiative intervient à un moment opportun pour l’État de Gombe, où une grande majorité de la population dépend de l’agriculture comme moyen de subsistance. En effet, selon les chiffres disponibles, plus de 80% des habitants sont impliqués dans des activités agricoles. Ainsi, ce partenariat entre OCP Africa et l’État de Gombe promet de catalyser le développement économique local en renforçant la résilience et la durabilité tout au long de la chaîne de valeur agricole.

« Ce protocole d’accord marque une étape décisive dans notre engagement à soutenir les agriculteurs de Gombe », a déclaré un représentant d’OCP Africa. « Nous sommes déterminés à apporter notre expertise et nos ressources pour répondre aux défis actuels et futurs du secteur agricole dans cette région. »