Apple prépare une révolution… pour votre maison

Apple store (Photo DR)

Alors qu’Apple est déjà bien présente dans nos vies, notamment à travers ses smartphones, voilà que la marque à la pomme envisage d’en faire encore plus, notamment pour nos maisons. En effet, la firme de Cupertino a confirmé l’information selon laquelle elle travaillait actuellement autour de robots autonomes.

Un peu à l’image de Tesla et son robot Optimus, Apple souhaite que les robots humanoïdes soient la prochaine grande innovation supposée nous simplifier la vie. Ce n’est toutefois pas prévu pour tout de suite. En effet, selon Bloomberg, ces robots autonomes ne devraient pas arriver sur le marché, avant 10 ans au moins. Quelques informations commencent toutefois à fuiter…

Apple annonce l’arrivée prochaine de ses robots humanoïdes

En effet, selon certaines informations, ce robot pourrait être en mesure de nous suivre dans la maison, en nous assistant dans d’innombrables petites tâches du quotidien. À cela s’ajoute un écran d’iPad directement intégré sur cet humanoïde, qui lui permettrait d’exprimer ses émotions (reste à définir la forme). Une preuve supplémentaire que l’intelligence artificielle intéresse de plus en plus Apple.

En effet, outre les iPhones et ses Apple Watch, Apple rencontre énormément de difficultés à générer de l’intérêt autour de ses nouvelles sorties, que ce soit auprès du grand public ou auprès d’un secteur, d’une industrie. Capitaliser sur ces robots, dopés à l’intelligence artificielle, pourrait ainsi susciter un vent de renouveau chez Apple et, enfin, permettre à l’entreprise de générer de nouveaux revenus.

Tesla et Samsung, deux concurrents de poids

De nombreux défis doivent toutefois être outrepassés par Apple. Défis “physiques”, premièrement, avec la taille et le poids de ces robots. L’autre sujet concerne la concurrence. Celle-ci est de plus en plus féroce. Outre Tesla, Samsung pourrait aussi frapper fort. Le groupe sud-coréen a d’ores et déjà surpris son monde, en dévoilant Bot Handy, son premier petit robot d’assistance.