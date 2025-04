Maghreb : ce pays s’est imposé comme le 1er investisseur africain en France

Paris, France, Tour Eiffel (Photo Unsplash)

La Tunisie s’impose comme le principal investisseur africain en France. Selon un rapport de Business France, relayé par Tunisie Numérique, le pays d’Afrique du Nord a mené 18 projets d’investissement en 2024, générant la création de 240 emplois. Cette dynamique illustre le rôle croissant de la Tunisie dans les échanges économiques franco-africains et sa capacité à s’imposer comme un acteur clé dans l’espace européen.

Les investissements tunisiens en France concernent principalement la mise en place de centres de décision européens, un choix stratégique qui reflète la volonté des entreprises tunisiennes de se positionner au cœur du marché européen. Ces initiatives s’inscrivent dans une tendance plus large où les investissements africains représentent environ 4 % du total des investissements étrangers en France en 2024.

Au total, l’Hexagone a recensé 1688 décisions d’investissement émanant d’entreprises étrangères cette année, ce qui devrait aboutir à la création ou au maintien de 37787 emplois sur trois ans. Dans ce contexte, la présence tunisienne en tant que principal contributeur africain témoigne de la solidité des liens économiques entre Tunis et Paris.

Cet engouement pour le marché français s’explique par plusieurs facteurs. D’une part, la proximité historique et culturelle entre la France et la Tunisie facilite les échanges commerciaux et économiques. D’autre part, la Tunisie dispose d’un tissu entrepreneurial dynamique, notamment dans les secteurs des technologies de l’information, de l’ingénierie et des services, qui trouvent en France un environnement favorable à leur développement.

Avec ces investissements, la Tunisie confirme sa volonté d’élargir son empreinte économique en Europe et de renforcer les opportunités d’affaires entre les deux rives de la Méditerranée. Cette position pourrait également encourager d’autres pays africains à suivre la même voie, en misant sur des investissements stratégiques en France pour asseoir leur influence économique.