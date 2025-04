Maghreb: une importante découverte minière signalée

Illustration d'une mine à ciel ouvert (Photo: Gérald Dallaire)

Métal gris argenté connu depuis l’Antiquité, l’étain s’est imposé comme un élément indispensable dans l’industrie technologique contemporaine. Ses propriétés uniques – résistance à la corrosion, point de fusion bas et excellente conductivité électrique – en font un composant essentiel des soudures utilisées dans la fabrication des circuits imprimés, des semi-conducteurs et des batteries. La demande mondiale ne cesse de croître, notamment pour alimenter la révolution numérique, les énergies renouvelables et l’électronique grand public. Avec des réserves mondiales limitées et concentrées principalement en Asie du Sud-Est, toute nouvelle découverte significative représente un enjeu géostratégique majeur pour les chaînes d’approvisionnement internationales et la sécurité des industries de pointe.

Un gisement d’envergure mondiale découvert à Meknès

La région de Meknès abrite désormais ce qui pourrait devenir l’un des plus importants gisements d’étain au monde. Les récentes explorations ont révélé un potentiel exceptionnel de 39 millions de tonnes, transformant radicalement les perspectives minières du Maghreb. Cette découverte, rapportée par le quotidien L’Économiste dans son édition du 4 avril, propulse le projet Achmach au rang des ressources minérales stratégiques à l’échelle internationale.

Publicité

Atlantic Tin Ltd, entreprise australienne responsable de l’exploitation, a considérablement intensifié ses travaux d’exploration sur le site. Les résultats obtenus dépassent toutes les prévisions initiales, notamment grâce à l’extension des zones de forage vers Sidi Addi. La campagne de 18 forages diamantés a permis d’identifier des ressources supplémentaires substantielles, renforçant la viabilité économique du projet.

Une position stratégique dans le marché mondial

Selon le PDG d’Atlantic Tin Ltd, les nouvelles données collectées renforcent considérablement le potentiel du projet combiné d’Achmach et de Samine. Les études techniques en cours permettront bientôt une évaluation plus précise des réserves exploitables. Le dirigeant souligne que cette découverte place le site parmi les réserves d’étain vierges les plus significatives à l’échelle planétaire.

Les méthodes d’exploration avancées mises en œuvre par l’entreprise australienne ont joué un rôle déterminant dans cette réévaluation à la hausse du potentiel minier. Ces nouvelles données transforment la perception du projet Achmach, qui acquiert désormais une importance capitale pour l’approvisionnement mondial en étain.

Cette découverte intervient à un moment crucial où les tensions sur les marchés des métaux industriels s’intensifient et où la sécurisation des ressources minières stratégiques devient une priorité pour de nombreux pays industrialisés cherchant à réduire leur dépendance vis-à-vis des fournisseurs traditionnels.