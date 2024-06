Armement: ce pays arabe plus grand importateur auprès du Canada

Un peu partout à travers le monde, des liens économiques et politiques se nouent ici et là. Un jeu des alliances, qui permet à certains pays de pouvoir acheter de l’armement, notamment, quand d’autres sont davantage spécialisés dans l’exportation de ces mêmes équipements militaires.

C’est notamment le cas du Canada, qui s’est imposé comme un véritable maître en matière de production et de revente d’armes et autres équipements. Si beaucoup de pays achètent auprès de ce pays d’Amérique du Nord, c’est surtout le Moyen-Orient et l’Arabie Saoudite qui bénéficient de ce savoir-faire. Pour la huitième année consécutive, Riyad s’est ainsi positionnée comme le premier importateur d’armes canadiennes !

Publicité

Riyad, premier investisseur en armement canadien

Sur la seule année 2023, ce sont 78 pays qui ont acheté de l’armement auprès du Canada, pour un total de 2.14 milliards de dollars d’exportation. Environ 50% de cette somme provient, en très grande majorité, de l’Arabie Saoudite. Le Royaume a surtout investi dans des véhicules terrestres et des composants. Ces derniers représentent plus de 80% du montant total des exportations canadiennes en Arabie Saoudite.

Une relation commerciale franche et solide, qui a débuté en 2014. À l’époque, les deux pays signent un contrat qui assure la vente de véhicules légers et blindés de la marque General Dynamics, d’une valeur de 14 milliards de dollars. En 2018, suite à la mort du journaliste Jamal Khashoggi, tout s’arrête toutefois, avant de reprendre quelques mois plus tard. 2019 marquera d’ailleurs le pic de cette relation commerciale.

Un lien qui dérange

Un lien que beaucoup qualifient toutefois, de terrible. En effet, pour certains chercheurs, le Royaume d’Arabie Saoudite ne respecte pas vraiment les droits humains, que ce soit sur le plan domestique ou même au niveau international, avec la guerre au Yémen, notamment. Certains rapports ne s’y trompent d’ailleurs pas, en affirmant, après étude et analyse, que l’armement canadien est effectivement utilisé sur le champ de bataille.