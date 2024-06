Maghreb: une carte crée la polémique en Espagne

Une nouvelle carte qui suscite la polémique. En effet, l’association professionnelle Granada International, qui regroupe une sélection d’entreprises espagnoles exportant biens et services au Maroc, a été invitée à retirer de son site internet, une carte marocaine qui a suscité la polémique.

En effet, selon les premiers retours, le groupe (qui compte pas moins de 600 adhérents) utilisait sur son site internet, mais aussi sur divers supports de communication, notamment distribués lors de réunions et colloques, une carte du Maroc incluant le Sahara Occidental. Or, dans un contexte tendu, marqué par les revendications du Front Polisario, directement soutenu par l’Algérie, cette carte n’est pas passée.

Une carte marocaine suscite le débat

Face au tollé suscité par la découverte de l’utilisation qui était faite de cette carte, la Granada International a été forcée de la retirer de l’ensemble de ses supports marketing, pour la remplacer par une carte du Maroc, sans le Sahara Occidental cette fois-ci. Interrogé, José Luis Alarcón, le président de Granada International, a avoué être plutôt surpris par cette carte et l’incorporation du Sahara Occidental.

Une assemblée générale a ainsi lieu, entre l’ensemble des représentants de l’association, pour déterminer si cette carte devait être conservée, ou non. De l’avis même d’Alarcón, l’incorporation du Sahara Occidental au Maroc n’est pas globalement acceptée et reconnue, de fait celui-ci a appelé de ses vœux à ce que la carte “classique” soit utilisée. Une demande acceptée par les votants.

Ce n’est pas la première fois que cela arrive

Depuis quelques mois, la question des cartes marocaines suscite beaucoup de remous. En effet, plusieurs rencontres sportives ont notamment été annulées entre l’Algérie et le Maroc, à cause notamment de l’incorporation du Sahara Occidental sur la carte représentée sur les maillots des équipes nationales. De quoi susciter l’indignation en Algérie, pour qui cela n’est absolument pas possible, notamment de par son soutien au front Polisario, qui revendique son indépendance.