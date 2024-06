Tourisme : un pays du Maghreb devient « la destination la plus dynamique du monde »

Marrakech - Maroc (Depositphotos)

En Inde, avait lieu ce week-end, la cérémonie des “Diplomatic Travel Awards 2024”, organisée par “Travel Jingles”, une plateforme qui tente de faire le lien entre les professionnels du secteur du tourisme, les voyageurs (principaux concernés) et enfin, les représentants diplomatiques.

Alors que la crise sanitaire a très durement touché le monde du tourisme, de plus en plus à nouveau, les voyageurs du monde entier se mettent à la recherche de destinations à découvrir. Et si certains pays comme la France, l’Italie, l’Espagne ou encore les États-Unis et la Turquie tirent leur épingle du jeu… Certaines destinations, notamment au Maghreb, attirent de plus en plus.

L’Inde met le Maroc en avant

C’est notamment le cas du Maroc. D’ailleurs, le Royaume a été élu « destination la plus dynamique du monde » (Best vibrant destination) à l’occasion d’une cérémonie de remise des prix, organisée en Inde. Baptisée Diplomatic Travel Awards 2024, cette grande fête réunissant les principaux acteurs du voyage, a été organisée par le média local bien connu, Travel Jingles.

Ce prix vise en fait à célébrer la richesse architecturale, culturelle et historique du Maroc. n prix a spécifiquement été créé et offert à l’ambassadeur du Maroc, à New Delhi, Mohamed Maliki, qui était présent pour l’occasion. L’occasion, pour lui, de souligner qu’entre les deux pays, les relations diplomatiques et commerciales étaient au beau fixe. Il ajoutera par la suite que cette distinction validait les efforts entrepris par Rabat en la matière.

Le Maroc bat tous les records

Enfin, Mohamed Maliki a tenu à faire part de son enthousiasme face à l’intérêt croissant des touristes indiens, pour le Maroc et l’ensemble de ses principales destinations. Et les chiffres lui donnent totalement raison. En 2023, ce sont 14.5 millions de personnes qui se sont rendues au Maroc, soit une hausse de 34% par rapport à la seule année 2022 et de 12% par rapport à 2019.