Attention à vos animaux de compagnie pendant l’été

Photo : pixabay

La chaleur et l’humidité, vous le savez, sont un mélange dangereux. Même pour les animaux domestiques. Chiens et chats et petits animaux de compagnie, en effet, peuvent tomber malades, avoir un coup de chaleur ou une insolation en été. Voici des conseils pour ne pas prendre de risques. De plus que les produits CBD sont adaptés aux animaux de compagnie et que vous pourrez facilement les aider avec de l’huile de CBD (retrouvez en plus sur le CBD en général et sur la maturation du hash chaud froid sur le site du leader européen du CBD).

Conseils de sécurité au quotidien

Selon les statistiques, chaque été, environ 15 millions de Français voyagent avec leurs animaux de compagnie et le nombre de structures équipées pour les accueillir est en augmentation. Voici quelques conseils utiles, également pour ceux qui restent à la maison, afin de mieux protéger nos animaux à quatre pattes de la chaleur et des dangers typiques de l’été.

Publicité

En suivant quelques règles simples, vous pourrez faire face aux dangers les plus fréquents de la meilleure façon possible. Pour une meilleure protection contre tous les risques, l’idéal est d’assurer votre chien et votre chat à l’avance et d’être en sécurité à tout moment.

L’insolation et la moiteur sont les risques les plus fréquents

Lorsque le thermomètre grimpe, les animaux souffrent aussi : la moiteur, l’insolation et les coups de soleil les guettent. Pour les protéger, les vétérinaires donnent des conseils utiles.

Lorsqu’il fait chaud, il est préférable de limiter les sorties au matin et au soir. Les promenades et les jeux à la mi-journée risquent de faire monter trop fortement la température de notre ami animal. Si vous devez sortir, faites attention à ses pattes : essayez de le faire marcher sur l’herbe, dans les parterres de fleurs ou à l’ombre, en évitant l’asphalte et, à la plage, le sable chaud.

Attention aux coups de chaleur, surtout si l’animal est vieux, chiot, en surpoids, s’il a des problèmes respiratoires ou cardiaques. Les Boxers, Pékinois et autres chiens et chats au museau aplati ont beaucoup de mal à respirer en cas de forte chaleur. Si nous constatons des signes de coup de chaleur tels que des yeux ternes, une respiration laborieuse, des difficultés à marcher ou à s’équilibrer et des vomissements, déplaçons l’animal dans un endroit frais et rafraîchissons-le avec une serviette humide. Donnez-lui de petites gorgées ou faites-lui lécher un glaçon jusqu’à ce qu’il se sente mieux.

Si nous les laissons seuls dans la maison, mettons quelques glaçons dans le bol pour que leur eau reste fraîche. Nous pouvons également laisser une bouteille d’eau à moitié remplie dans le congélateur pendant la nuit et l’envelopper dans une serviette avant de la mettre dans sa niche : cela créera un endroit frais pour se reposer et le soulagera.

Ne les laissez jamais seuls dans la voiture, même pour une minute. La température peut rapidement atteindre des niveaux insupportables.

Profitez des ponts d’eau amis attention

Les chiens aiment souvent jouer dans l’eau : les lacs, les rivières, la mer sont une source constante de divertissement, mais ils peuvent ne pas apprécier les dangers d’une baignade. Tout comme les enfants, ils ne prêtent pas attention à la fatigue : il peut arriver qu’ils nagent trop loin en poursuivant un objet lancé et qu’ils ne sachent pas faire demi-tour.

Les chiens semblent particulièrement attirés par les flaques d’eau ou les eaux stagnantes, mais en les buvant, ils peuvent s’intoxiquer avec des insectes, des parasites et des bactéries. Si, après une sortie, nous constatons que notre chien souffre de diarrhées ou de vomissements, nous appelons un vétérinaire ; un examen des selles suffira à nous rassurer et à identifier le problème. L’eau salée peut également présenter un risque, une consommation trop importante peut entraîner une déshydratation ou un malaise. Après une baignade en mer, faites-lui boire beaucoup d’eau douce et lavez-le soigneusement.

Publicité

En plein air : barbecues et insectes

Attention aux barbecues si populaires en été : ils sont aussi une invitation pour nos chiens et chats, qui, attirés par l’odeur de la viande ou du poisson, peuvent s’approcher du gril et même se brûler gravement. Les cendres imbibées de graisse et les restes de viande sont également nocifs. Si vous constatez que votre chaton ou votre chien en a mangé, surveillez-le : un peu de cendre ne devrait pas lui faire de mal, mais si vous constatez une soif excessive, un manque d’appétit, des selles ou des urines anormales, il est préférable d’appeler votre vétérinaire. Il est préférable de ne pas donner de restes avec des os à ronger : de petits fragments pourraient provoquer de graves lésions internes ou un étouffement.

Les insectes sont un autre « ennemi » : si votre animal est piqué par des abeilles ou des guêpes, la première chose à faire est d’essayer d’enlever la piqûre. N’utilisez pas vos doigts ou une pince à épiler – le dard pourrait se briser – mais poussez-le sur le côté à l’aide d’une carte dure. Lavez ensuite soigneusement la zone touchée et surveillez la situation : si la zone enfle et que l’animal vomit dans les 10 minutes qui suivent la piqûre, appelez immédiatement le vétérinaire, il s’agit probablement d’un choc anaphylactique.

Feux d’artifices en été !

Chaque été, de nombreuses annonces sont faites par des propriétaires qui tentent de retrouver des chiens et des chats qui se sont échappés de chez eux, paniqués par les « feux d’artifice ». Ils sont la plus grande terreur de nos amis à quatre pattes, source de frayeur et de traumatisme. Pour éviter cela, nous prenons quelques précautions à l’avance.

Pendant la durée des feux, nous fermons les rideaux et les fenêtres, en essayant d’isoler la maison du bruit. Laissons les bruits de fond habituels – télévision, radio, musique – ou mettons des sons appropriés, mais à faible volume.

En résumé

Comme tout propriétaire le sait, les dangers pour nos amis à quatre pattes sont toujours à portée de main, même en été. Et, ces quelques règles simples permettent d’affronter au mieux les plus fréquents d’entre eux. Pour une meilleure protection contre tous les risques, l’idéal est de s’équiper à l’avance pour les défendre et nous défendre. Et, pour le meilleur CBD pour vous ou vos animaux, allez voir le site de JustBob.fr !