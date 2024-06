Bénin: La police arrête un fabricant de boissons frelatées

Des agents de la police républicaine (Photo AmB.)

A Pahou dans la commune de Ouidah, département de l’Atlantique, les éléments de la Police Républicaine ont mis la main sur un individu spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de boissons alcoolisées frelatées. L’opération a été menée ce mercredi 5 juin dans le village de Kpovié. Selon la découverte faite par la police, le domicile du mis en cause est en même temps son usine.

Sur place, 1080 bouchons de bouteilles, plus de 200 bouteilles vides de liqueurs de diverses marques, 10 bouteilles vides d’arôme, 03 bidons de 10 litres et un bidon d’un litre contenant des produits servant à la fabrication des liqueurs, des étiquettes de bouteilles et plusieurs autres accessoires ont été découverts et saisis dans les différentes chambres au cours de la perquisition.

Publicité

IIl sera bientôt présenté au procureur de la République. Rappelons qu’au cours de ces derniers jours, plusieurs opérations ont été menées par les éléments de la police républicaine. Des ghettos ont par exemple été démantelés dans plusieurs communes du Bénin. A Cotonou, le commissariat du 6ᵉ arrondissement avait mis la main sur une importante quantité de faux médicaments. La vendeuse a également été mise aux arrêts par les éléments de la police républicaine. L’opération a été menée ce jeudi 30 mai au quartier Ahouansori Adjaha. Au total, plus d’une tonne de médicaments de contrebandes ont été saisis par la police.