Bénin : la réponse de Vlavonou qui alimente davantage la polémique

Eric Houndété (DR)

Après la dénonciation faite par le député Houndété sur le fonctionnement de l’assemblée nationale depuis le démarrage de la tournée gouvernementale, le président Vlavonou a tenté de lui répondre. Mais au lieu de taire la polémique, la réponse du président de l’assemblée nationale l’a plutôt ravivée. L’assemblée nationale ne fonctionne plus depuis le démarrage de la tournée gouvernementale ou fonctionne-t-elle ? Visiblement, la question alimente la polémique après des propos tenus par le Vice-président du parti les Démocrates Eric Houndété auxquels le président Vlavonou a tenté de répondre lors d’une séance de reddition de compte dans l’Ouémé.

En effet, selon l’honorable Eric Houndété, la tournée gouvernementale de reddition de compte a occasionné la cessation des travaux à l’assemblée nationale. «Nous avons une Assemblée Nationale qui est en session. Normalement elle doit se réunir. Ce n’est pas les sujets qui manquent. Nous avons fait une session extraordinaire, il y avait beaucoup de sujets. Ces sujets n’ont pas été tous examinés. Mais depuis qu’ils ont décidé de faire leur tournée, il n’y a plus de séance à l’Assemblée Nationale. Donc parce que eux ils sont en tournée, l’Assemblée doit cesser de fonctionner », a déclaré le député du Parti Les Démocrates. En réponse à ces propos, le président de l’assemblée nationale a déclaré au cours d’une séance de reddition de compte dans l’Ouémé, que les services techniques fonctionnent normalement, et que les commissions travaillent sur les dossiers qui leurs sont affectés. Cette réponse du président Vlavonou alimente davantage la polémique.

Même si on peut trouver des raisons qui justifient la non tenue des plénières depuis le démarrage de cette tournée, certains observateurs ne comprennent pas comment des députés qui ont pour missions de contrôler les actions du gouvernement en arrivent à prendre la parole au cours des séances de reddition de compte pour exposer lesdites actions et vanter les mérites du régime Talon, alors qu’ils ne sont pas membre du gouvernement. Il ne s’agit pas d’une tournée de la majorité présidentielle mais bien d’une tournée gouvernementale de reddition de compte. Le fonctionnement des services technique et des commissions permanentes n’est donc pas suffisant comme réponse pendant que les députés de la majorité présidentielle sont sur le terrain en train de célébrer les actions du gouvernement au lieu de les contrôler pour à leur tour rendre compte aux populations.