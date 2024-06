Bénin : L’Anagem lance le recensement des anciens occupants des marchés de 5 localités

Photo d'illustration DR

L’Agence nationale de gestion des marchés (ANaGeM) procède au recensement des vendeurs et vendeuses opérant sur le site de relogement dans plusieurs localités. Il s’agit d’une initiative qui s’inscrit dans le cadre du démarrage de l’identification des vendeuses et vendeurs des nouveaux marchés. Les localités concernées par cette opération de recensement sont : Natitingou, Glazoué, Azovè, Houègbo et Ahouangbo. Selon les précisions de l’agence en charge de la gestion des marchés au Bénin, les personnes concernées sont appelées à se présenter entre le 1er et le 5 juillet avec leur Certificat d’identification personnel et de d’une preuve de paiement de redevance.