Bénin : le Camp Talon en quête de popularité

talon

La communication pour la quête de visibilité a atteint sa vitesse de croisière dans le camp présidentiel à moins de deux ans de la fin du tout dernier mandat de Patrice Talon. En dehors de la tournée gouvernementale qui bat sont plein, des activistes étrangers sont désormais appelés à faire l’éloge de la gouvernance actuelle. Une situation qui amène plusieurs observateurs a affirmé que le camp Talon a initié une campagne de séduction pour gagner en popularité. Mais déjà, des critiques se font entendre. Ils auront beau gongonner sur tous les toits pour exposer les bienfaits du régime de la rupture, les partisans de Patrice Talon ne réussiront pas à faire adhérer tous les béninois à leur logique.

En pleine tournée à l’intérieur du pays, les partisans de la rupture mettent en avant les réalisations économiques telles que la croissance du PIB, la réduction de la pauvreté, les investissements dans les infrastructures, etc. Ils parlent également du style de gouvernance ferme et décisif et font tout pour convaincre leurs interlocuteurs d’une parfaite réussite des deux mandats de l’homme d’affaires devenu président du Bénin en 2016. D’un autre côté, en dehors de tout le tapage qui se fait à travers certains médias et les réseaux sociaux au Bénin, des activistes d’un pays frère et ami du Bénin ont été invités à découvrir « les merveilleuses réalisations » du régime Talon, au cours d’un séjour en terre béninoise, dans le but, certainement, de porter la communication au-delà de nos frontières.

