Bénin : Le corps sans vie d’un peulh découvert à Dassa-Zoumè

Dans la commune de Dassa-Zoumè, département des Collines au Bénin, une découverte macabre a été faite ce vendredi 31 mai. Il s’agit en effet de la dépouille d’un éleveur peulh retrouvée dans le village de Zougoudo situé dans l’arrondissement de Kpingni. Tout porte à croire que la victime aurait succombé après avoir reçu des coups d’armes blanches. A en croire les informations rapportées par les médias, le chef de l’arrondissement, Casimir Houndégni s’est rendu sur les lieux après avoir appris la nouvelle.

Ouverture d’une enquête

Il a par ailleurs annoncé qu’une enquête est ouverte dans le but de retrouver les auteurs de cet acte criminel. Rappelons que, cette situation intervient dans un contexte où, les conflits entre éleveurs et agriculteurs sont toujours visibles dans nos contrées. Même si pour le moment, rien ne renseigne sur les réels motifs de cet acte, la piste d’un règlement de compte entre éleveur et agriculteur ne devrait pas être occultée. Au cours de ces dernières années, les conflits entre éleveurs et agriculteurs ont fait beaucoup de victimes. Il y a quelques semaines, le gouvernement s’est d’ailleurs penché sur cette situation au cours du conseil des ministres réuni en sa session du mercredi 8 mai.

Des dispositions du gouvernement

Plusieurs dispositions avaient été prises dans ce cadre. Tenant compte de cette situation et dans le but de promouvoir une cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs, le gouvernement a décidé de procéder à la relecture du décret en vigueur aux fins de préciser certaines dispositions et prendre en compte les préoccupations exprimées. Ainsi, dans sa nouvelle version, le texte encadre la transhumance nationale, organise les espaces pastoraux, crée des comités multi-acteurs de concertation pour la cohésion sociale à divers échelons et définit les obligations qui incombent à chaque catégorie d’intervenants.