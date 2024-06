 Bénin : Le Parlement désigne ses représentants à la Haac, l’opposition en colère

Ph : SCOM Assemblée Nationale du Bénin

Au Bénin, le processus de renouvellement des membres de la Haute Autorité de l’Audiovisuelle et de la Communication (Haac) se poursuit. En effet, dans la nuit de ce vendredi 28 juin, les députés béninois ont procédé à la désignation des leurs représentants au sein de cette institution de régulation des télécommunications et des médias. On retient que pour le compte de la septième mandature de la Haac, les députés béninois ont renouvelé leur confiance en Fernand Gbaguidi et Marcellin Ahonoukoun. Gérard N’Dah sera également membre de cette institution en tant juriste.

La désignation s’est faite par le biais d’un vote secret lors de la séance plénière. Ils ont été désignés parmi les 11 candidats par 75 voix pour, 00 contre et 00 abstention. Mais les députés de la minorité parlementaire n’ont pas voulu prendre part au vote. Ils étaient visiblement opposés au mode de désignation et ont exigé qu’un membre de l’opposition figure dans cette mandature de la Haac.

«Toutes nos démarches, pour qu’au moins un représentant de l’Assemblée nationale à la Haac soit désigné par l’opposition parlementaire, ont été vouées à l’échec. La majorité parlementaire a tout fait pour confisquer cette désignation et s’approprier tous les 3 », a déclaré le député Nourénou Atchade selon les propos rapportés par Bénin Intelligent. Rappelons que, les représentants des hommes des médias ont été désignés à l’issue de l’élection du 9 juin dernier. Il s’agit de Basile Tchibozo, Armand Hounsou et Lionel Gbegonnoudé. Le gouvernement procèdera très prochainement à la désignation de membres pour que les 9 membres soient connus.