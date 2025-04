Programme Gbessoké au Bénin : reprise de la distribution des cartes Sim

Photo : DR

Le 3 avril 2025, Madame Véronique Tognifodé, Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, a visité Zakpota, dans le département du Zou, pour superviser la distribution des cartes SIM aux bénéficiaires du programme GBESSOKÉ. Ce programme vise à faciliter l’accès aux transferts monétaires pour les ménages vulnérables et a démarré il y a deux semaines dans les communes pilotes.

Lors de sa visite, la Ministre a échangé avec plusieurs femmes bénéficiaires, qui ont exprimé leur gratitude. Elles ont salué l’initiative, affirmant que le programme GBESSOKÉ les aidera à améliorer leur situation et à gagner en autonomie. Ces femmes ont demandé à la Ministre de transmettre leurs remerciements au Président Patrice Talon pour son engagement contre la pauvreté.

Sur place, la Ministre a aussi rencontré des élus locaux et des leaders traditionnels, qui ont montré leur soutien à la réussite du programme. Elle a apprécié leur engagement et les a encouragés à continuer à soutenir le projet. Dans son discours, Madame Tognifodé a rappelé la volonté du Gouvernement de lutter contre la pauvreté et d’améliorer les conditions de vie des populations vulnérables.

Avant de quitter Zakpota, la Ministre a rencontré les agents en charge de la distribution des cartes SIM. Elle les a incités à rester rigoureux et professionnels, soulignant que le succès du programme dépend de l’engagement de chaque acteur.

Le programme GBESSOKÉ, destiné à renforcer les filets sociaux et à améliorer la résilience des populations vulnérables, progresse bien. Il est actuellement mis en œuvre dans 12 communes pilotes, avec une extension prévue dans 21 autres communes avant sa généralisation dans tout le Bénin. La distribution des cartes SIM marque la dernière étape avant les transferts monétaires aux bénéficiaires.