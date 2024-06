Bénin : le premier marché moderne bientôt inauguré

Alimatou Shadiya ASSOUMAN, Photo : Présidence Bénin

Au cours d’une réunion de reddition de comptes qui s’est tenue ce mardi 04 juin au Palais des Congrès de Cotonou, la ministre de l’Industrie et du commerce a annoncé que le premier marché moderne de Cotonou sera inauguré le 15 juin prochain. Lancé le 12 décembre 2019, le projet de construction des marchés de Gbégamey, Mènontin, Wologuèdè, Cadjèhoun, Tokplégbé, Aïdjèdo, Midombo, Sainte Trinité et PK3 a été confié à l’entreprise ITB.

Sur les neuf marchés en construction, c’est plus de 6.000 places. L’objectif principal de ce projet est d’offrir des espaces modernes et plus adaptés aux usagers pour faire leur commerce. Ces 09 marchés urbains comptant pour le lot 1 du projet coûtent plus de 32 milliards de francs CFA. Il est convenable de préciser que ces marchés entièrement modernes font partie du vaste projet de construction de 35 marchés urbains et régionaux ainsi qu’inscrit dans le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG 2016-2021).

Publicité

Ces marchés modernes sont caractérisés par des charpentes essentiellement métalliques, une architecture de hall et d’échelle, de type R+1 pour la plupart et d’autres de plain-pied. Ils favoriseront une meilleure gestion des déchets et offriront des toilettes hygiéniques en nombre suffisant, propres et dotées de lavabos. Ces marchés disposent des salles polyvalentes pour les réunions ainsi que des infirmeries et garderies.