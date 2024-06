Bénin : Le Sg de la Fédération de Pétanque risque une sanction

Le Secrétaire Général de la Fédération Béninoise de Pétanque (Fbp) pourrait également écoper d’une sanction de la Confédération Africaine des Sports Boules (Casb). Par le canal d’une lettre LN°064/CASB/PDT/SP, le Président de la CASB a mis en garde ce dernier. El Hadj Idsrissou Ibrahima lui reproche d’avoir désigné le président de la fédération pour représenter le Bénin à Marseille en France afin de recevoir le « Pagnol d’or ». Cette distinction sera décernée au Bénin pour avoir réussi l’organisation des 50èmes Mondiaux de Pétanque.

En effet, depuis plusieurs mois, le président de la Fédération Béninoise de Pétanque, Garba Yaya est sous sanction de la Casb. Aussi, son intérim est-elle assurée par le Secrétaire Général de la Fédération Béninoise de Pétanque. « C’est en flagrante violation de cette décision que vous avez désigné une personne sous sanction pour aller recevoir ce prix au nom de la FBP. Ainsi, si Monsieur Garba Yaya faisait ce déplacement à Marseille, la conséquence inéluctable qui en découlera est que vous risquez vous-même une sanction de la CASB », a formellement menacé le président de la Confédération Africaine des Sports Boules (Casb) dans sa correspondance parvenue à notre rédaction.

Il n’a pas manqué de signifier au Secrétaire Général de la FBP que cette correspondance est synonyme d’une mise en garde. « La présente vaut mise en garde », a-t-il conclu. Rappelons une fois encore que, le prix qui sera décerné au Bénin est le résultat de la brillante organisation des 50èmes Mondiaux de Pétanque. « Pour l’année écoulée, le choix s’est porté sur le Bénin qui a magnifiquement organisé non seulement les Championnats du monde en triplettes reportés de 2022, mais aussi les championnats du monde groupés 2023 en Simples, doubles, Hommes et Femmes, et doubles mixtes », avait fait savoir le président de la Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP).